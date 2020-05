GTO yönetimi komite başkanlarıyla video konferansta buluştu - Son Dakika

Gaziantep Ticaret Odası bünyesinde bulunan ve kent ticaretinin kılcal damarı GTO üyelerinin temsilcisi 41 Meslek Komite başkanı, GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında düzenlenen toplantıda Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.



Korona virüs sürecinde GTO çalışmalarının, ticari hayatta yaşanan sorunların ve gündemin değerlendirildiği toplantının açılışında konuşan GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Korona virüs salgınının dünyadaki birçok ülkeyi ekonomik anlamda zora soktuğunu belirterek, "Ülkemizin yürüttüğü mücadele diğer ülkeler için örnek teşkil ediyor fakat bu süreci en az zararla atlatmak için her birimizin yapması gereken şeyler var. Özellikle şehrimiz özelinde halkımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Bana bir şey olmaz diyerek değil ya benim yüzümden birisine bir şey olursa anlayışı hakim olmalı" dedi.



Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, hayatın kendilerini değişime zorladığını belirterek, "COVİD-19'un alışkanlıklarımız ve yaşam biçimimiz üzerinde yaptığı zorunlu değişim neticesinde bugün toplantımızı online platform üzerinden gerçekleştiriyoruz. Gönül isterdi ki her zamanki gibi yan yana, yüz yüze olalım" şeklinde konuştu.



Tüm dileklerinin biran önce normal hayata dönebilmek olduğunu dile getiren Yıldırım, bunun için birey olarak, firmalar olarak ve kurum olarak herkesin üzerine düşen sorumluluklar olduğunu ve sorumlulukların yerine getirildiği ölçüde normalleşme sürecinin hız kazanacağını söyleyerek, "Ayrıca unutmamalıyız ki normaller de değişecek. Salgın öncesindeki yaşam biçimimiz gibi olmayacak. O nedenle kendimizi, ailemizi ve işletmelerimizi de yeni normallere hazırlamalıyız. Üretim süreçlerimiz, satış ve pazarlama tekniklerimiz değişecek. Yeme içme alışkanlıklarımız, dostlarımızla ilişkilerimiz her şey ama her şey değişimden etkilenecek. Ne yazık ki şehrimiz riskli bölgelerden biri. Şu an önceliğimiz bulaşmayı azaltma ve korunmayı sağlama ama bir yandan da geleceğe yönelik hazırlıklarımızı da yapmak zorundayız" ifadelerine yer verdi.



GTO Meslek Komitelerinin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Yıldırım, GTO üyelerinden dolayısıyla Meslek Komitelerinden gelecek geri bildirimlerin, taleplerin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade etti.



Komite başkanlarının sektörlerine ilişkin sorunlarını da dinleyen Yıldırım, "Şimdiye kadar sizlerden gelen tüm talepleri geciktirmeden ilgili mercilere ilettik ve konuların takipçisi olduk. Çatı kuruluşumuz TOBB ile birlikte yaptığımız girişimler neticesinde de pek çok olumlu dönüş aldık. Sizlerin sesi olmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP