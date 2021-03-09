GTOS Terapi ile Bel, boyun rahatsızlıklarına ameliyatsız çözüm - Son Dakika

GTOS Terapi ile Bel, boyun rahatsızlıklarına ameliyatsız çözüm

09.03.2021 10:58

GTOS Terapi ile Bel, boyun rahatsızlıklarına ameliyatsız çözüm Tekerlekli sandalye ile gelip yürüyerek çıkıyorlar Ekin Sağlıklı Yaşam Merkezinde uygulanan GTOS Terapi yöntemi ile kas iskelet rahatsızlıkları, Bel fıtığı, Boyun fıtığı ağrıları ilaçsız ve ameliyatsız şekilde tedavi ediliyor.

GTOS Terapi ile Bel, boyun rahatsızlıklarına ameliyatsız çözüm

Tekerlekli sandalye ile gelip yürüyerek çıkıyorlar

GAZİANTEP - Ekin Sağlıklı Yaşam Merkezinde uygulanan GTOS Terapi yöntemi ile kas iskelet rahatsızlıkları, Bel fıtığı, Boyun fıtığı ağrıları ilaçsız ve ameliyatsız şekilde tedavi ediliyor.

Sağlık sektöründe her geçen gün artan yeni tedavi yöntemleriyle birçok rahatsızlığa daha kolay çözüm bulunurken, özellikle hayat kalitesini düşüren Bel, boyun gibi kas iskelet rahatsızlıklarında GTOS Terapi yöntemi ile ameliyatsız ve ilaçsız bir şekilde iyileşme sağlanıyor. GTOS terapi yöntemi ile bel, boyun, diz ağrıları, kireçlenme ve daha birçok ağrı şikayetinin tek seansta son bulabildiğini ifade eden Fizyoterapist Koşak, ağrılara veda ettiren yöntemin hiç bir yan etkisinin olmadığını belirtti. Fizyoterapist Ekin Koşak Demircan, uygulanan yöntemde hasta memnuniyet oranının yaklaşık yüzde 90 olduğunu ve söz konusu yöntemin özel eğitilmiş GTOS Terapist ünvanlı uzman fizyoterapistler tarafından yapıldığını söyledi.

"Kas iskelet hastalıklarında son derece etkili"

Uzman Fizyoterapist Ekin Koşak Demircan GTOS terapinin kas iskelet hastalıklarında çok etkili bir yöntem olduğunu ifade ederek, "GTOS Terapi 1999 yılından beri uygulanan bir yöntem. Bu konuda eğitimler almış Uzman Fizyoterapistler tarafından uygulanıyor. Son derece efektif bir yöntemdir. GTOS Terapi tanısı konmuş kas iskelet rahatsızlıklarında Bel fıtığı, Boyun fıtığı gibi durumlarda son derece etkin bir yöntemdir" dedi.

"Boston Üniversitesinden de onay almış"

GTOS Terapi yönteminin Boston Üniversitesinden onay aldığını söyleyen Fizyoterapist Koşak, "GTOS Terapi bir Türk buluşudur. Dünyanın en iyi Üniversiteleri arasında gösterilen Boston Üniversitesinden de onay almış bir yöntemdir. Herhangi bir yan etkisi bulunmuyor. Masaj kadar zararsızdır. Bu terapi her yaşta hastalarda hatta hamilelerde dahil kullanılabilir. Hasta memnuniyetimiz oldukça yüksektir" şeklinde konuştu.

"Tekerlekli sandalye ile gelip yürüyerek çıkıyorlar"

Bazı hastalarının Tekerlekli sandalye ile gelip yürüyerek çıktığını ifade eden Koşak,"Uygun hastalarda yüzde 90'a kadar başarı oranımız vardır. Hatta tekerlekli sandalye ile gelip eğilip ayakkabısını bağlayan yürüyerek çıkan hastalarımız oldu. Kalıcılığını hastalarımıza günlük yaşam aktivitelerinde dikkat etmesi gereken şeyleri söylüyoruz. ve kişiye özel spesifik egzersizler öğretiyoruz. Eğer kişide egzersizlerini düzenli olarak yaparsa kalıcı bir tedavi yöntemi olur" ifadelerine yer verdi.

"120 merkez ve 60 ilde uygulanmaktadır"

GTOS terapi yönteminin 120 merkez ve 60 ilde yapıldığını belirten Koşak, "Ameliyattan önce mutlaka denenmesi gereken bir yöntem olarak öneriyorum. GTOS Terapi Türkiye'de yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. 120 merkez ve 60 ilde uygulanmaktadır. Gaziantep'te sadece Ekin Sağlıklı Yaşam merkezinde uygulanıyor" diye konuştu.

GTOS Terapi ile Bel, boyun rahatsızlıklarına ameliyatsız çözüm
GTOS Terapi ile Bel, boyun rahatsızlıklarına ameliyatsız çözüm
GTOS Terapi ile Bel, boyun rahatsızlıklarına ameliyatsız çözüm
GTOS Terapi ile Bel, boyun rahatsızlıklarına ameliyatsız çözüm

Gaziantep, İskelet, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık GTOS Terapi ile Bel, boyun rahatsızlıklarına ameliyatsız çözüm - Son Dakika


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