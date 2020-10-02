GTS-İhracat Eylül'de yüzde 4.8 artışla 16 milyar dolara çıktı

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre açıklanan Eylül ayı dış ticaret verilerine göre, ihracat Eylül'de yıllık bazda yüzde 4.8 artışla 16 milyar 13 milyon dolara çıktı.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, aynı dönemde ithalat da yüzde 23.3 artışla 20 milyar 892 milyon dolara yükseldi. Böylece, Eylül'de dış tiaret açığı aylık bazda yüzde 192.7 artışla 4.88 milyar dolara tırmandı.

Eylül'de dış ticaret hacmi de yüzde 14.6 artarak 36 milyar 905 milyon dolara yükseldi ve ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 76.6 olarak hesaplandı.Bakanlık açıklamasında, "Haziran ayında başlayan bu olumlu trendin Eylül ayında hızlanarak daha da belirgin hale geldiği anlaşılmaktadır; nitekim Covid-19 salgınının uluslararası ticarette yarattığı daralma sonucu Nisan ayında 8 milyar 973 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracatımız, Eylül ayında 16 milyar 13 milyon dolara yükselmiştir. Bu değer ile tüm yılların en yüksek Eylül ayı ihracat değeri gerçekleşmiş, aynı zamanda 2020 yılının da en yüksek aylık ihracat değerine ulaşılmıştır" denildi.Bakanlık verilerine göre bu dönemde, altın hariç ihracat yüzde 5.9 artışla 15.91 milyar dolar dolara, altın hariç ithalat da yüzde 9.1 artışla 17.51 milyar dolara yükseldi.Bakanlık verilerine göre, "Motorlu Kara Taşıtları" faslında ihracat Eylül'de yıllık bazda yüzde 1.1 azalışla, aylık bazda ise yüzde 80.5 artışla 2 milyar 249 milyon dolar olarak gerçekleşti.Eylül'de en çok ihracat yapılanlar, 1 milyar 587 milyon dolar ile "kazanlar ve makinalar" ve 922 milyon dolar ile "örme giyim eşyası ve aksesuarı" ürünleri oldu.Bakanlık verilerine göre, Ocak-Eylül döneminde ihracat yüzde 10.87 düşüşle 118.36 milyar dolara gerilerken, aynı dönemde ithalat yüzde 1.53 artışla 156.24 milyar dolara çıktı.Böylece yılın ilk dokuz aylık döneminde dış ticaret açığı da yıllık bazda yüzde 79.6 artışla 37.88 milyar dolara çıktı.Eylül'de Almanya 1 milyar 517 milyon dolar ile en çok ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada yer aldı; bu ülkeyi 1 milyar 143 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 947 milyon dolar ile ABD izledi. İthalatta ise ilk üç sırayı 2 milyar 161 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 72 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 605 milyon dolar ile Rusya aldı.Eylül'de aylık bazda ihracat artışları, Almanya'ya yüzde 25.3, İngiltere'ye yüzde 15.5, ABD'ye yüzde 28, İtalya'ya yüzde 61.7, Irak'a yüzde 24.7, Fransa'ya yüzde 46.8, İspanya'ya yüzde 20.2, Polonya'ya yüzde 55.3 ve Rusya'ya yüzde 26.3 oldu.