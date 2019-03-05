GTS'nin iptali otomotiv sektörünü nasıl etkileyecek?
1 saat önce
Otomotiv sektörü geçen yıl gümrüksüz ihracat kapsamında ABD'ye 1.1 milyar dolarlık satış yaptı.
Otomotiv sektörü geçen yıl gümrüksüz ihracat kapsamında ABD
'ye 1.1 milyar dolarlık satış yaptı. Bu, sektörün geçen yılki toplam ihracatının yaklaşık yüzde 3'ünü oluşturdu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:25
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