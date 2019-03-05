Son Dakika Haberleri: GTS'nin iptali otomotiv sektörünü nasıl etkileyecek?

GTS'nin iptali otomotiv sektörünü nasıl etkileyecek?

1 saat önce

Otomotiv sektörü geçen yıl gümrüksüz ihracat kapsamında ABD'ye 1.1 milyar dolarlık satış yaptı.

GTS'nin iptali otomotiv sektörünü nasıl etkileyecek?, System.String[]
Otomotiv sektörü geçen yıl gümrüksüz ihracat kapsamında ABD'ye 1.1 milyar dolarlık satış yaptı. Bu, sektörün geçen yılki toplam ihracatının yaklaşık yüzde 3'ünü oluşturdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:25 

Amerika Birleşik Devletleri, İhracat, Ekonomi
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