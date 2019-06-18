Son Dakika Haberleri: GTS'nin sektöre maliyeti yıllık 600 milyon TL
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GTS'nin sektöre maliyeti yıllık 600 milyon TL

1 saat önce

Barkod sisteminin maliyetinin yıllık 600 milyon TL'yi bulacağını ve bunun da çiftçilerden alınacağını savunan gübre üreticileri, artan maliyetlerin gıda fiyatlarına yansıyacağını iddia etti.

GTS'nin sektöre maliyeti yıllık 600 milyon TL, System.String[]
Barkod sisteminin maliyetinin yıllık 600 milyon TL'yi bulacağını ve bunun da çiftçilerden alınacağını savunan gübre üreticileri, artan maliyetlerin gıda fiyatlarına yansıyacağını iddia etti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:03 
Ekonomi
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