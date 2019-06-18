GTS'nin sektöre maliyeti yıllık 600 milyon TL

Barkod sisteminin maliyetinin yıllık 600 milyon TL'yi bulacağını ve bunun da çiftçilerden alınacağını savunan gübre üreticileri, artan maliyetlerin gıda fiyatlarına yansıyacağını iddia etti.

Barkod sisteminin maliyetinin yıllık 600 milyon TL'yi bulacağını ve bunun da çiftçilerden alınacağını savunan gübre üreticileri, artan maliyetlerin gıda fiyatlarına yansıyacağını iddia etti.

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