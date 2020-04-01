GTSO Başkanı Akçay'dan işletmelere

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı İsmail Akçay, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen işletmelere, çalışanlarını ücretsiz izne göndermek yerine 'kısa çalışma ödeneği' uygulamasına başvurmaları çağrısında bulundu.

Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, işletmelerin çalışanlarını korumaları, istihdamı düşürmemeleri gerektiğini vurguladı.

İhtiyaç duyulan kaynağın kısa çalışma ödeneğinde olduğunun altını çizen ve başvuruların online olarak alınmaya başlandığını bildiren Akçay, açıklamasında şunları kaydetti:

"İşçi çıkarmayın 'kısa çalışma ödeneği' uygulamasına başvuru yapın. Bu uygulamada ihtiyacınız olan destek var. Burada en önemli şart istihdamı korumak ve işçi çıkarmamış olmak. Firma ve ya işletme Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) sitesi üzerinden gerekli belgeleri temin ediyor ve doldurarak kısa çalışma ödeneğine başvuruyor. İlgili başvuru süreci tamamladıktan sonra uzmanlar tarafından gerekli incelmeler tamamlandıktan sonra firmanın başvuru şartları değerlendiriliyor. Eğer şartlar sağlanıyorsa firmada veya işletmede çalışan sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı azami 3 ay boyunca işçinin hesabına yatırılıyor. Bu işletmelerimizin koronavirüs ile mücadele sürecinde yaşadığı en büyük sorunların başında gelen istihdam yükünü hafifletecek önemli bir destek. Durumu uygun olan işletmeler bu desteğe müracaat etmelidir."