GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu: "Giresun'da 3'üncü OSB'ye ihtiyaç var"

Giresun'un ekonomik gelişimi ve istihdam arzını artırabilmesinde 3. Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO)Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, günümüzde birçok imalatçı işletmenin kapasite artırımı ve modernizasyon süreci eksikliği sorunu yaşadığına dikkat çekti.

Giresun ve bölgesinin jeopolitik konumuna da dikkat çeken Çakırmelikoğlu, gelişen ve değişen süreç küresel ekonominin yönünü tekrar doğudan batıya çevirdiği günümüzde ulaşım aksları ile örtüşen bölgemizin imalat üstü olmasında en önemli süreci yakaladığımıza dikkat çekti.

Giresun TSO Başkanı Çakırmelikoğlu, "Giresun yoğun taleple kurulan iki Organize Sanayi Bölgesi'ni içinde barındırmaktadır. Şehir merkezi ve Bulancak ilçesinde yer alan OSB'ler şuan yüzde yüze yakın doluluğa ulaşmış ve yeni taleplere cevap veremeyecek boyuta gelmiştir. Giresun 1. Organize Sanayi Bölgesi yatırımcılardan gelen talep doğrultusunda geçtiğimiz hafta yapılan genel kurul ile müteşebbislere devredilmiştir.2.OSB'de durum aynı süreçte devam etmektedir. Dolayısıyla Giresun'un doğu bölgesi için düşünülen ve devletimizin resmi planlaması içinde yer alan 3.Organize Sanayi Bölgesi bu eksende 2022 yatırım programına dahil edilmelidir. Bugün metal ürünleri, asansör aksamları ve diğer branşlarda yatırım talepleri bulunmaktadır" dedi.

Bu alanda yapılan fizibilite çalışmalarını yetkili kurumlar ile paylaşıldığını ifade eden Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, "Son dönemde yatırımcılar, deniz ulaşımının yoğun olduğu bölgelere yatırım yapma eğilimindedirler. Bu açıdan Giresun doğu bölgesi en uygun fiziki alana sahiptir. Ayrıca talebin olduğu sektörlerde nitelikli personel altyapısı da mevcuttur" açıklamasında bulundu. - GİRESUN