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GTSO'da ortak akıl toplantısı

2 saat önce

Bursa'nın meselelerinin tartışıldığı ortak akıl toplantılarının 17'incisi Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde yapıldı.

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Bursa'nın meselelerinin tartışıldığı ortak akıl toplantılarının 17'incisi Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde yapıldı.


Toplantıya GTSO'yu temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Ağdemir, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı ile birlikte diğer oda ve borsaların yönetim kurulu başkanları, meclis başkanları ve genel sekreterleri katıldı. Toplantının açılışı Oda Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Pınar Akın'ın odayı ve Gemlik'in ekonomisini tanıtıcı bir sunumla başladı. Sunumun ardından Meclis Başkanı Hasan Yıldırım söz aldı. Yıldırım, "Toplantımıza katılımın bu denli yoğun olması bizleri çok mutlu etti. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Umarım bu toplantıda bir çok meseleyi gündeme getirip çözüm yoluna gideriz. Hepiniz hoş geldiniz" dedi.


Ardından söz alan GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Ağdemir ise, "Bölgemizi ilgilendiren meselelerin gündeme getirilmesi ve çözüme kavuşturulması, sorunlar ile alakalı daha güçlü lobi faaliyetleri yürütülmesi adına bu toplantıların büyük fayda sağlayacağına inancım tamdır. Hepimiz gönüllülük esasına dayalı bir görevi icra etmekteyiz. Mensubu olduğumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği camiası, ülkemizin kalkınmasında büyük rol oynamaktadır. Bizler de aynı sorumlulukla hareket etmekte, bulunduğumuz bölgenin ekonomisine katkılar sağlamaktayız. İlimizin ekonomisine katkı sağlamak amacı ile, ilçemiz ile alakalı tespit etmiş olduğumuz sorunları gündem maddelerine ekledik. Tarafımızca tespit etmiş olduğumuz sorunların çözümü aşamasında çatı kuruluşumuzun kıymetli yönetim kurulu üyesi Özer Matlı'dan ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanım İbrahim Burkay'dan desteklerini bekliyoruz" dedi. - BURSA

Gemlik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:15 Kaynak: İHA
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