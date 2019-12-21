GTSO ve GTB üyelerinin yer aldığı heyet İtalya'da çeşitli temaslarda bulundu

Giresun Ticaret Borsası (GTB) ile Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) üyelerinin yer aldığı heyet, İtalya'nın Torino kentindeki bazı çikolata fabrikalarını ziyaret etti.

GTB'den yapılan yazılı açıklamada, GTB ile Torino Ticaret Odası işbirliğinde, "Odalararası İşbirliğinin Artırılması ile Giresun'da Fındık Katma Değerinin Yükseltilmesi Projesi"nin uygulandığı belirtildi.

Proje kapsamında, GTSO ve GTB üyelerinin yer aldığı heyetin İtalya'da çeşitli temaslarda bulunduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gezide, Torino Ticaret Odası heyeti ile toplantı yapıldı, değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantı esnasında yapılan sunumlar ve video gösterimleri ile proje faaliyetleri hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Torino ve Giresun şehirlerinin ticari faaliyetleri değerlendirilerek Giresun tombul fındığının Torino'daki çikolata tesislerinde kullanımının arttırılması konusunda da bilgi alışverişinde bulunuldu."

Açıklamada, heyetin Torino ile özdeşleşen bir çikolata markasının üretim tesislerini de gezdiği vurgulanarak, "Çikolatanın üretiminde genellikle İtalya'nın Piemonte bölgesinde yetiştirilen fındık tercih ediliyor. Giresun tombul fındığı kullanılarak da bu çikolatanın üretiminin yapılması konusu ele alındı." ifadesine yer verildi.

Heyetin, Piemonte bölgesindeki fındık bahçelerinde de incelemelerde bulunduğu aktarıldı.