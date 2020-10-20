GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Ar-Ge Serası açılıyor - Son Dakika

GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Ar-Ge Serası açılıyor

20.10.2020 16:47
GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Ar-Ge Serası açılıyor, System.String[]

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Biyoteknoloji Enstitüsü Ar-Ge Serası, 23 Ekim'de açılacak.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Biyoteknoloji Enstitüsü Ar-Ge Serası, 23 Ekim'de açılacak.

GTÜ'den yapılan açıklamada, Çayırova Kampüsü'nde yer alan GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Ar-Ge Serası'nın, 23 Ekim saat 14.00'de GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayacağı ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın da katılacağı törenle faaliyete geçeceği bildirildi.

Seranın, Türkiye'nin 11 araştırma üniversitesinden biri olan GTÜ ile önde gelen gübre üreticilerinden GÜBRETAŞ arasında GTÜ Biyoteknoloji Enstiütüsü'nün koordinasyonu ile 2019 yılında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında kurulduğu aktarılan açıklamada, "Gerek tarımın gerekse biyoteknolojinin ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusundaki stratejik önemine dair farkındalığın giderek arttığı bugünlerde GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü bünyesinde hizmet vermeye başlayacak olan Ar-Ge serasında, başta yeni nesil, çevre dostu yüksek etkili gübreler, mikrobiyal gübreler, biyostimülantlar olmak üzere yenilikçi bitki besleme ürünlerine ve bitki koruma ürünleri de dahil olmak üzere agrokimyasallara yönelik çalışmaların, biyofortifikasyon ve fonksiyonel ürün araştırmalarının, bitki biyoteknolojisi, bitki fizyolojisi ve tohum teknolojileri ile ilgili çalışmaların ve topraksız tarım ve tıbbi ve aromatik bitki araştırmalarının yürütülmesi planlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

-Yerli ve milli ürünler

Aynı gün GTÜ ile Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD) arasındaki işbirliği çerçevesinde inşa edilen ve Ar-Ge serasının etkin kullanımını sağlayacak olan sera laboratuvar binasının da açılmasının planlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Seranın özellikle üniversite-sanayi işbirlikleri ile geliştirilecek ve uygulanacak, çıktı odaklı Ar-Ge projeleri için bir çekim merkezi haline gelmesi, yenilikçi, yerli ve milli ürünler ile Türkiye'de sürdürülebilir ve rekabetçi tarım araştırmalarına yön vermesi ve ulusal gıda ve beslenme güvencemize önemli katkılar sağlayabilecek araştırmalara ev sahipliği yapması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda sanayi ortaklı Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesinin yanı sıra, yine sanayici ve girişimcilere ürün etkinlik ve güvenlikleri ile ilgili test ve analiz hizmetleri verilecektir. GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü, ayrıca ilgili sektörlerin doktoralı Ar-Ge personeli ihtiyacına cevap verebilecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi de amaç edinmiştir ve GÜBRETAŞ işbirliği dahilinde bu yıl kabul edilen TÜBİTAK 2244 – Sanayi Doktora Programı projesi ile bu konuda da önemli bir adım atmıştır."

Gebze Teknik Üniversitesi, Araştırma Geliştirme, Türkiye, Ekim, Teknoloji, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Ar-Ge Serası açılıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

BM'nin yıllardır uygulamadığı kararı Azerbaycan ordusu uyguladı! Zengilan ve Horadiz kentleri işgalden kurtarıldı Mikel Arteta, Mesut Özil'i Premier Lig kadrosunun dışında bıraktı TBMM Başkanı Şentop Ermenistan'ın ambargo söylemini değerlendirdi: Fıkra olarak anlatılacak bir şeydir Eşini ve 40 günlük bebeğini bıçaklayan adamdan şaşırtmayan ifade: Kasten yaralamadım Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adamla düğün yaptı Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı
Ozan Tufan'ın Pelkas'la ilgili gafı sonrası F.Bahçe'nin yaptığı paylaşım büyük ses getirdi Ozan Tufan'ın Pelkas'la ilgili gafı sonrası F.Bahçe'nin yaptığı paylaşım büyük ses getirdi         
17:04
Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medyadaki akıma katıldı! İşte Suriye'deki şehir hastanesinin son hali Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medyadaki akıma katıldı! İşte Suriye'deki şehir hastanesinin son hali         
16:43
İYİ Parti'de FETÖ kavgası büyüyor! Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt gecikmedi: Bombanın pimini çekenlere baksın İYİ Parti'de FETÖ kavgası büyüyor! Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt gecikmedi: Bombanın pimini çekenlere baksın         
16:06
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Ayak bileğinden sakatlanan Hakan Çalhanoğlu Celtic maçında yok Ayak bileğinden sakatlanan Hakan Çalhanoğlu Celtic maçında yok         
15:27
Doğum sırasında kafası kopan bebeğin vücudu anne rahminde kaldı Doğum sırasında kafası kopan bebeğin vücudu anne rahminde kaldı         
14:33
Yüzüne lavabo açıcı patlayan kadın, üretici firmaya 1,5 milyonluk tazminat davası açtı Yüzüne lavabo açıcı patlayan kadın, üretici firmaya 1,5 milyonluk tazminat davası açtı         
14:18
Son Dakika! Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Zengilan şehrini işgalden kurtardı Son Dakika! Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Zengilan şehrini işgalden kurtardı         
14:05
Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi         
13:28
Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar         
13:01
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Esenyurt'ta dini nikahlı eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada Esenyurt'ta dini nikahlı eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada         
11:50
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi         
11:31
10 yaşındaki Eymen'in ölümüne sebep olan hemşire, güneş gözünü aldığı için kaza yaptığını söyledi 10 yaşındaki Eymen'in ölümüne sebep olan hemşire, güneş gözünü aldığı için kaza yaptığını söyledi         
11:18
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu         
10:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 17:09:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Ar-Ge Serası açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei