GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Ar-Ge Serası açılıyor - Son Dakika

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Biyoteknoloji Enstitüsü Ar-Ge Serası, 23 Ekim'de açılacak.

GTÜ'den yapılan açıklamada, Çayırova Kampüsü'nde yer alan GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Ar-Ge Serası'nın, 23 Ekim saat 14.00'de GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayacağı ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın da katılacağı törenle faaliyete geçeceği bildirildi.

Seranın, Türkiye'nin 11 araştırma üniversitesinden biri olan GTÜ ile önde gelen gübre üreticilerinden GÜBRETAŞ arasında GTÜ Biyoteknoloji Enstiütüsü'nün koordinasyonu ile 2019 yılında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında kurulduğu aktarılan açıklamada, "Gerek tarımın gerekse biyoteknolojinin ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusundaki stratejik önemine dair farkındalığın giderek arttığı bugünlerde GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü bünyesinde hizmet vermeye başlayacak olan Ar-Ge serasında, başta yeni nesil, çevre dostu yüksek etkili gübreler, mikrobiyal gübreler, biyostimülantlar olmak üzere yenilikçi bitki besleme ürünlerine ve bitki koruma ürünleri de dahil olmak üzere agrokimyasallara yönelik çalışmaların, biyofortifikasyon ve fonksiyonel ürün araştırmalarının, bitki biyoteknolojisi, bitki fizyolojisi ve tohum teknolojileri ile ilgili çalışmaların ve topraksız tarım ve tıbbi ve aromatik bitki araştırmalarının yürütülmesi planlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

-Yerli ve milli ürünler

Aynı gün GTÜ ile Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD) arasındaki işbirliği çerçevesinde inşa edilen ve Ar-Ge serasının etkin kullanımını sağlayacak olan sera laboratuvar binasının da açılmasının planlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Seranın özellikle üniversite-sanayi işbirlikleri ile geliştirilecek ve uygulanacak, çıktı odaklı Ar-Ge projeleri için bir çekim merkezi haline gelmesi, yenilikçi, yerli ve milli ürünler ile Türkiye'de sürdürülebilir ve rekabetçi tarım araştırmalarına yön vermesi ve ulusal gıda ve beslenme güvencemize önemli katkılar sağlayabilecek araştırmalara ev sahipliği yapması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda sanayi ortaklı Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesinin yanı sıra, yine sanayici ve girişimcilere ürün etkinlik ve güvenlikleri ile ilgili test ve analiz hizmetleri verilecektir. GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü, ayrıca ilgili sektörlerin doktoralı Ar-Ge personeli ihtiyacına cevap verebilecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi de amaç edinmiştir ve GÜBRETAŞ işbirliği dahilinde bu yıl kabul edilen TÜBİTAK 2244 – Sanayi Doktora Programı projesi ile bu konuda da önemli bir adım atmıştır."