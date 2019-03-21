GTÜ'de TEI'den Sanayiye İş Birliği Çağrısı

TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, zirvede üniversitelerle ve sanayiyle iş birliğinin önemine değinerek KOBİ'lere güç birliği çağrısında bulundu.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), tüm dünyada elde ettiği başarılarla adını duyuran TUSAŞ Motor Sanayi (TEI)'den Genel Müdür Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit'in konuşmacı olduğu 'İş Birliği Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Elektronik Mühendisliği Amfi 1'de gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Prof. Dr. M. Hasan Aslan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nilay Coşgun ve Prof. Dr. Arif Çağdaş Aydınoğlu, Akademisyenler, TEI yöneticileri ve çalışanları, sanayi kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

REKTÖR ASLAN ÜNİVERSİTELERİN MİSYONUNA DİKKAT ÇEKTİ

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. M. Hasan Aslan, yönetim olarak üniversite-sanayi iş birliğine her zaman en üst seviyede önem verdiklerini belirterek, "Kaliteli öğretim üyesi kadromuzu konum avantajımız ile değerlendirerek yaptığımız protokol anlaşmaları, ortaklık ve iş birlikleri ile katma değere sahip fikir ve ürünlerin desteklenerek ortaya çıkmasında bir ev sahibi olma anlayışındayız. Günümüzde Üniversiteleri sadece lisans eğitimi veren kurumlar olarak değerlendirmek son derece yanlıştır. Üniversiteler eğitim vasıflarını en üst seviyede tutarak; yeni fikirlerin yeşerdiği, prototip ürünlerin tasarlandığı ve bu fikir ve prototiplerin nihayetinde bir ürüne dönüşerek ülke ekonomisine katkı sağladığı yerler haline gelmiştir." İfadesinde bulundu.

Aslan, Türkiye havacılık sanayisine yüksek kaliteli ürünler ve hizmetler sunarak milletimizi gururlandıran TUSAŞ Motor Sanayii'nin (TEI) hem Ar-Ge hem de üretim kabiliyetleri bakımından GTÜ'nün çok değerli bir paydaşı olduğunu vurguladı. Türk Hava Savunma sanayi için TEI'nin yürütmekte olduğu projelerle GTÜ'de eğitim gören öğrenciler için büyük fırsatlar yarattığını sözlerine ekleyen Aslan, TEI yönetimine üniversiteye verdikleri desteklerden ve iş birliklerine olanak sağlayan yaklaşımlarından ötürü teşekkür etti.

HER 2 UÇAKTAN 1'İNİN PARÇASI TEI'DEN

Zirve'de söz alan Akşit, sunumuna TEI hakkında kurumsal bilgilendirmede bulunarak başladı. Kurumun yerleşkeleri, AR-GE merkezi, araştırmacı ve personel profili hakkında bilgiler sundu. Uluslararası havacılık alanında TEI'nin elde ettiği başarılarla birçok ülkenin tercihi olduğunu dile getiren Akşit, "Dünyada her 2 uçaktan 1'i TEI'nin ürettiği parçalarla uçuyor. Tasarım ve özgün ürün geliştirme, kaliteli ürün ile sorunsuz bakım faaliyetlerimiz TEI'yi Uzakdoğu'dan Amerika kıtasına kadar pek çok ülkenin havacılık alanında tercihi haline getirdi. Tabi önceliğimiz ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde TEI, hem Pistonlu Motorlarda hem de Türbinli Motorlarda tasarım ve üretim yeteneği kazandı." diye konuştu.

Ulusal ve uluslararası alanda TEI'nin elde etmiş olduğu başarılara değinen Akşit, "Özel proses yetkinliğinde dünya birincisi olan şirketimiz, 2017 Paris Air Show'da, CFM 2018'de Shanghai'da 'En İyi Tedarikçi' ödüllerini aldı. NATO IAMCO tarafından 3 kez 'En İyi Tamir Merkezi' seçildi.5 yılda 7 özgün motor geliştirip ürettik. Önümüzdeki süreçte hedeflerimiz var: 2020'de 2, 2025'te 3 kat büyümeyi planladık. 2030 itibariyle ciromuzu 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

YETİŞMİŞ İNSAN GÜCÜNÜN ÖNEMİ

Başarılarının temelinde yer alan yetişmiş insan gücüne yatırım yapmayı da ihmal etmediklerini sözlerine ekleyen Akşit, "Çalışma ofislerimizin bir benzerini üniversitede oluşturma fikrinden hareketle GTÜ'ye Yüksek Hesaplamalı Bilgisayar Laboratuvarı kazandırdık. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz protokol neticesinde GTÜ'yle birlikte ortak yürüteceğimiz Yüksek Lisans programımızla üniversiteyle yaptığımız projelerimizi geliştirdik." diyerek iş birliklerin önemine dikkat çekerek KOBİ'lere güç birliği çağrısında bulundu.

Motor ve parça üretiminde dinamik ve statik alt sistemleri üretiminde sanayinin desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Akşit KOBİ'lere güç birliği çağrısında bulunarak, TEI'nin bu birliktelikle daha çok güçleneceğini sözlerine ekledi.

Sunumunun ardından dinleyicilerin sorularını yanıtlayan Akşit'e daha sonra Rektör Aslan tarafından plaket hediye edilmesiyle etkinlik sona erdi.