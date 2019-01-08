Son Dakika Haberleri: Gtü'den Hemoroidde Yeni Tedavi

Gtü'den Hemoroidde Yeni Tedavi

37 dakika önce

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Tanrıseven'in hemoroid için geliştirdiği karışımın, iki günde ağrıyı kesip, iki ayda da sorunu ortadan kaldırdığı bildirildi.

Gtü'den Hemoroidde Yeni Tedavi, System.String[]
Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Tanrıseven'in hemoroid için geliştirdiği karışımın, iki günde ağrıyı kesip, iki ayda da sorunu ortadan kaldırdığı bildirildi.

GTÜ'den yapılan açıklamada, yaşam kalitesini düşüren ve ileri evrelerinde dayanması çok güç ağrılara neden olan hemoroid tedavisi için bir karışım yapıldığı belirtildi.

Prof. Dr. Tanrıseven'in çalışmaları sonrası ortaya çıkan karışımın iki günde ağrıyı dindirip, maksimum iki ayda hemoroidi tamamen iyileştirdiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tanrıseven, hemoroid ameliyatlarının oldukça pahalı ve her zaman başarıyla sonuçlanmadığını kaydetti.

"Biyokimya laboratuvarında hazırladığımız bu karışım hemoroid sorununu ortadan kaldırıyor." değerlendirmesinde bulunan Tanrıseven, geliştirdikleri karışımın bitkisel yağ temelli ve uygulamasının kolay olduğunu bildirdi.

Birçok kişide başarılı sonuçların alındığı karışımın günde iki kez problemli bölgeye sürüldüğünü bildiren Tanrıseven, şu ifadeleri kullandı:

"Bir veya iki gün içinde ağrı kesinlikle kalmıyor, problemli bölgede koruyucu bir tabaka oluşup ve iyileşme süreci başlıyor. İyileşme süresi ise birkaç hafta ile maksimum iki ay arasında değişiyor. Karışımda, antimikrobiyal ve antienflamatuvar bileşikler bulunmaktadır. Yanı sıra K2 ve C vitaminleri ve magnezyum alınması iyileşmeyi hızlandırmaktadır."

Tanrıseven, karışımın deneme aşamalarının bittiğini anlatarak, kısa sürede karışım için Sağlık Bakanlığına başvuruların yapılacağını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:04 Kaynak: AA

Sağlık
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