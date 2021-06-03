GTÜ 'Deniz Salyası' sorununa çözüm için harekete geçti - Son Dakika

Kış aylarından itibaren Marmara Denizi'nde görülmeye başlayan ve sıcaklığın artmasıyla birlikte daha geniş alanlara yayılarak bir çevre problem haline gelen müsilaj oluşumu kamuoyunun yanı sıra bilimsel çevrelerinde dikkatini çekiyor.

Bulunduğu konum itibari ile sanayiden tarıma, bilişimden havacılık sektörlerine kadar birçok alanda çözüm ortağı olmayı hedefleyen Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Müsilaj (Deniz Salyası) sorununa karşı kolları sıvadı. GTÜ Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü ekibinden; Prof. Dr. Salim Öncel, Dr. Öğr. Üyesi Meltem Çelen, Araş. Gör. Halil Oruç ve Proje Asistanı Sinem Vural'ın katıldığı 1 Haziran 2021 tarihindeki çalışmada Pendik – Büyük Ada hattı üzerinde çeşitli noktalardan su sütunu boyunca (Yüzey-5m-15m-20m) deniz suyu, sediment ve müsilaj örnekleri toplandı. Bu noktalarda su sıcaklığı, çözünmüş oksijen, pH, iletkenlik ve redoks ölçümleri yapıldı. İleri düzey analizler için alınan numunelerde plankton türleri, besi elementleri ve ağır metal tayinleri yapılarak müsilaj oluşumuna sebep olan fiziksel, kimyasal ve biyolojik çevresel koşulların anlaşılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.