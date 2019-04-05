Son Dakika Haberleri: Gtü "Dünyanın En İyileri" Arasında Gösterildi

Gtü "Dünyanın En İyileri" Arasında Gösterildi

1 saat önce

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Uluslararası Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan "Dünya Üniversiteler Etki Sıralaması"nda 3 kategoride dünya sıralamasına girdi.

Gtü
Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Uluslararası Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan "Dünya Üniversiteler Etki Sıralaması"nda 3 kategoride dünya sıralamasına girdi.

GTÜ'den yapılan açıklamada, THE tarafından yapılan Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine, dünya üniversitelerinin toplumsal ve ekonomik etkisini değerlendirmeyi amaçlayan "Dünya Üniversiteler Etki Sıralaması"nın açıklandığı belirtildi.

Bu yıl ilk kez yapılan "2019 THE Üniversiteler Etki Sıralaması"nda 76 ülkeden 450'den fazla üniversitenin değerlendirmeye alındığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"İlk kez yapılan sıralamada GTÜ, kaliteli eğitimi, sanayi ilişkileri, yenilikçilik, altyapı olanakları ve girdiği ortaklıkların değerlendirildiği üç kategoride dünya sıralamasına girdi. Başarısını ulusal ve uluslararası sıralamalarda sürekli tescilleyen GTÜ, bu sıralamada önemli kategorilerde üstlendiği misyonun hakkını verirken, bir araştırma üniversitesinden beklenen hedefleri sağladığını gözler önüne serdi. Sıralamada 'Kaliteli Eğitim' kategorisinde 301+ bandında yer alan GTÜ, Türkiye'den sıralamaya giren 21 üniversite içinde devlet üniversiteleri arasında 8. oldu. 'Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı' kategorisinde 101-200 bandında yer alan GTÜ yine ülkemizden sıralamaya giren üniversiteler içinde devlet üniversiteleri arasında 4. oldu. Sıralamanın 'Hedefler için Ortaklıklar' kategorisinde 301+ bandında yer alan GTÜ, sıralamaya katılan devlet üniversiteleri içinde ilk sekiz içinde yer aldı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:28 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Times, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tanzime Alternatif Geliyor! CHP'li Belediyeler Halk Marketler Kuracak Dünya Gazetesinin Binası 66 Milyon Bedelle Satışa Çıkarıldı Son Dakika! Adalet Bakanı: A Partisi, B Partisi Değil, Kim Kazanırsa Tebrik Etmek Gerekir Son Dakika! YSK Başkanı Sadi Güven: Dosyaların İçeriği ile İlgili Bilgi Vermeyeceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 11:18:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gtü "Dünyanın En İyileri" Arasında Gösterildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]