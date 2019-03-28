GTÜ Huzurevi Sakinlerine Kapılarını Açtı

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı (SKS) tarafından yürütülmesi planlanan Ahde Vefa (Esnek Omurga Sağlıklı Beden Projesi) protokolü GTÜ Senato Salonunda GTÜ Rektörü Prof. Dr. M. Hasan ASLAN ve Kocaeli Aile Çalışma Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir YÜMNÜ tarafından imzalandı.GTÜ kampüsünün muhteşem doğasında huzurevi sakinlerini ağırlayacak olan projede bedensel hareketleri doğru şekilde uygulamak, yaşamsal önem taşıyan solunum organlarımızı doğru nefes teknikleriyle kullanmak ve güçlendirmek, günlük yaşanılan stres ve gerginlikleri gevşeme teknikleriyle dönüştürmek amacı ile uzman eğitmenler tarafından bir program uygulanacak. Protokol sırasında konuşan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Aslan GTÜ'nün araştırma üniversitesi ve akademik olarak en iyi üniversiteler arasında olması dışında toplumsal ve sosyal sorumluluğa verdiği önemden söz etti.Üniversitenin ilişki içinde olduğu toplumun her kesiminin hayatlarına katkı sağlamak ve ilgili kurumlar arasında çözüm ortağı olmak için tüm gücü ile çalışmaya devam edeceğini belirti.

Aslan, "Sosyal sorumluluk uygulamaları kurumlara paydaşlarının hayatlarına katkı sağlamayı beraberinde getirmiştir. Sosyal sorumluluk uygulamaları ile eğitimden sağlığa, çevre sorunlarından çalışma koşullarındaki iyileştirmelere kadar geniş bir alanda uygulamalar yapılabilmektedir. Günümüzde daha sık yapılan bu uygulamalar kamu kurumlarında da değişimi ve bilinçlenmeyi beraberinde getirmekte, halkın yönetime bakışını değiştirip beklenti ve taleplerini farklılaştırmaktadır. Bu değişime adapte olan kurumumuz toplumsal ihtiyacın daha fazla hissedildiği alanlarda çalışmalarını hızlandırmıştır. Bir gün hepimiz yaşlanacağız ve huzurlu güvenli ortamlarda bizlere destek olunmasına ihtiyacımız olacak. Bu etkileşime proje demiyorum. Görev addediyorum. Emeği geçen ve geçecek olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.