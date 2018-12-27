GTÜ KAGEM Murat Özanlar'ı Öğrencilerle Buluşturdu

Özanlar, öğrencilere hitaben konuşmasında "Girişimcilik para endeksli değil. Bir adım atacaksanız hemen milyon dolarlar kazanamayabilirsiniz. Önemli olan hayata kattığınız anlam ve yeniliktir. Yeniliği küçümsemeyin. Problem çözme becerisiyle yaratıcılık geliştirilmesi gereken özellikleriniz olmalı." diye konuştu.

MENTORLÜK HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Seminerlerden ilki olan 'Mentorlük Nasıl Yapılmalı' etkinliği İşletme Fakültesi Derslik 9'da gerçekleşti. Mentorlük hakkında bilgi veren Özanlar, Mentorün tavsiye verip, bilgi ve deneyimlerini paylaştığını, bilgiyi alan kişi olan 'Mentee'nin kendisini keşfetmesini sağlayacak bir yaklaşım sergilediğini ifade etti. Eğitim, kurum içi, kariyer, girişim (startup), ve kobi alanları bulunan Mentorlük için gerekli temel becerilerin; empati, iletişim ve çatışma yönetimi konularında uzmanlık, mesleki yeterlilik aynı zamanda ölçme ve değerlendirme konusunda başarı olduğunu açıkladı.

Mentorlüğü; bilgi tecrübe ve aklını paylaşmaya hazır bireyin gelişim ve değişimini isteyen bir kişiyle arandaki destekleyici ilişki şeklinde tanımlayan Özanlar Mentorlüğün faydalarını; alternatif yollar düşündürmesi, çözümler için fırsatlar göstermesi, network ve kariyer gelişimi sağlaması, belirsizlikleri yorumlayıp tehlikelere karşı uyarması, umutları somutlaştırıp beklenmeyen durumların iç tarafını göstermesi olarak sıraladı.

GİRİŞİMCİLİĞİN YOL HARİTASI ÇİZİLDİ

Bilgisayar Mühendisliği Z23 Salonundaki 'Girişimcilikte Başarılı Olmanın Yolları' başlıklı oturumda Özanlar, girişimci adaylara tavsiyelerde bulundu. Projesinin sektörünü iyi bilen, networku bu yönde gelişmiş hem ürün hem pazar anlamında destek olabilecek kişilere odaklanmaları gerektiğinin altını çizen Özanlar, "Öncelikle uzmanlığınızın olduğu alanda 10 sene sonra ortaya çıkması muhtemel bir sorun tespit edin, bu sorunu çözün ve çözümü ticarileştirin. Ticarileştirme aşamasında bulunduğunuz eko sistemi iyi tanıyın. İlgili tüm etkinlikleri takip edin katılın ve network yapın. Fikrinizi detaylandırarak iş planınızı yapın." diye konuştu.

'TTO'LARI, KULUÇKA MERKEZLERİNİ KULLANIN'

Türkiye ve dünyadan başarılı Startup örnekleri eşliğinde girişimcilerin nasıl bir yol izlemeleri hakkında bilgilendirmede bulunan Özanlar, öğrencilere üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofislerini ve Kuluçka Merkezlerini kullanmalarını önerdi. Yeniliği maddi kazanç getirisi olarak değil, inovasyonun hayata kattığı anlam olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'de; fikrin talebinin bulunmaması, nakit kaynak yetersizliği ve bireysel girişimcilerden oluşan takımın kurulamamasını startupların başarısızlık nedenleri arasında gösterdi.

FARKLI ALANLARDA KİTAP OKUMAYA DİKKAT ÇEKİLDİ

Yabancı Diller Derslik Salonunda 'Kariyer ve Gelecek Planlama' konulu son sunumda ise öğrencilerin başarılı bir iş hayatı için neler yapmaları gerektiğini anlatan Özanlar, "Hobileriniz, hayalleriniz, merak konularınız ve aktiviteleriniz ne kadar çok kesişirse başarılı olma şansınız o kadar yüksek olur. Alanınızda sizlerle rekabet halinde olan çok sayıda meslektaşınız olacak, dolayısıyla kendinizi çok iyi geliştirmeniz gerekiyor. Özellikle Pazarlama, Ekonomi, Yazılım Teknolojileri, İnsan Kaynakları Yönetimi ve mühendisler için Proje Yönetimi konularında bilgi sahibi olmanız gerek. Bu konularda kitaplar okuyun. Günde 3 saat çalışarak 5 ayda sizi ayrıcalıklı kılacak bir seviyeye gelebilirsiniz." dedi.

'KENDİNİZİ KEŞFEDİN'

Girişimcilik adayı her insanın kendi iç dünyasında önce kendisini keşfetmesi, olumlu ve olumsuz yönlerini dürüstçe ortaya koyması gerektiğini belirten Özanlar sözlerini şöyle sürdürdü: "Olumlu yanlarınız kariyer yapmak istediğiniz alanı destekliyor mu, olumsuz yanlarınız kariyer alanınızda ilerlemenize engel mi buna karar vermelisiniz. Kendi CV'nizi tasarlayıp farklılaştırın. Her yıl alanınızda binlerce kişi mezun oluyor ve iyi bir yerden başlamak için diğer adaylardan daha iyi olduğunuzu ortaya koymalısınız."

FARKLI SEKTÖRLERDE STAJ YAPMALI

Staj başvurularında da başvurulan kurumun/şirketin iyi tanınması gerektiğinin altını çizen Özanlar, "Hangi alanda faaliyet gösteriyorsa ilgili firma ve alana dair dünyada ve Türkiye'deki trendleri takip ettiğinizi, sektördeki mevcut ve olası problemlerinin farkında olduğunuzu görüşme sırasında ifade etmeli, ısrarcı ve kararlı olmalısınız. Bazen çok yoğun bir şekilde çalışmak zorunda olabilirsiniz ama yaptığınız işi severek yaparsanız başarılı olursunuz. Eğer işinizde saat hesabı yapmıyorsanız mutlusunuz demektir." diyerek sözlerini sonlandırdı. Tüm etkinliklerde öğrencilerin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

Seminerlerin sonunda GTÜ KAGEM Müdürü ve İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Elçi ve KAGEM Görevlisi Sema Dede tarafından Murat Özanlar'a Teşekkür Belgesi takdim edildi.