GTÜ lisans bitirme projeleri sergisi

Etkinlikte, Mühendislik Fakültesi bünyesinde lisans eğitimi vermekte olan Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümleri son sınıf öğrencilerinin lisans bitirme projeleri kapsamında yaptığı çalışmalar tanıtılıp sergilendi.

GTÜ'lü öğrencilerin Mühendislik eğitimi sırasında edindikleri teorik bilgilerin gerçek hayattaki bir problemi çözmede uygulanmasına yönelik hazırladıkları lisans bitirme projeleri sergilendi. Etkinliğe Rektör Prof. Dr. M. Hasan Aslan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nilay Coşgun ile Prof. Dr. Arif Çağdaş Aydınoğlu, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, sanayi, özel sektör ve kamu kurum temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

143 YENİLİKÇİ PROJE SERGİLENDİ

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, öğrencilerini mühendislik alanında dünyada ses getirecek önemli projelere imza atmaya ve alanındaki tüm konularda çalışmalar yapmaya hazır bir şekilde mezun etmeye odaklandıklarını ifade etti. Kavzoğlu, "Bugün burada 143 yenilikçi projeyi sergileyeceğiz. Hem öğrencilerimiz hem de çalışmaların her aşamasında destek sunan akademisyenlerimiz oldukça heyecanlı. Çalışmanın, emek harcamanın meyvelerini elde etmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Öğrenci arkadaşlarımızın mezun olacak olmaları bizde bir burukluğa sebep oluyor. Bir aile üyesinin evden ayrılması gibi bir duygu. Yıllardır birlikte çalışıyor olmaktan mutluluk duyduğumuz öğrencilerimizi projelerinden ötürü tebrik ediyor şimdiden mezuniyetlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

REKTÖR ASLAN: "ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞ BİRLİĞİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Daha sonra kürsüye çıkan Rektör Prof. Dr. M. Hasan Aslan, üniversite sanayi iş birliğini hep birlikte gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, "Sanayinin ihtiyacı olan temel bilgilerle donatılmış öğrencileri üniversitemizden iş hayatına hazır bir şekilde mezun etmek bizleri gururlandırıyor. Bölgemizdeki sanayicilerimizden bu anlamda çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Mesleki başarılarınız ve yetkinliğinizle üniversitemizin gurur kaynağı olan siz değerli öğrencilerimizi ve özverili çalışmaları bulunan çok kıymetli hocalarımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

"GTÜ'LÜ MEZUNLAR TERCİH EDİLİYOR"

Hazırlanan projelerin arka planında çok yoğun bir çalışma süreci olduğunu anımsatan Rektör Aslan, eğitim kalitesinden ödün vermeden akademik çalışmalara hız vereceklerini kaydederek, GTÜ'lü mezunların sanayide aranan personel olduğunu ifade etti. Rektör Aslan, "Eğitim öğretim çıtamızı yüksekte tutmaktaki amacımız siz öğrencilerimizi yormak değil en zor olana hazırlamak içindir. Bu anlamda hocalarınızın da sizlerden beklentilerinin yüksek olmasına hak verirsiniz. Ülkemizin kurtuluş mücadelesini veren atalarımızı dedelerimizi ninelerimizi hatırlayınız. Onlar çok yoğun bir mücadele verdiler. Sizler de aynı bilinçle çalışıp alanınızda çok iyi bir mühendis olarak sizlerden sonraki nesillere güçlü bir Türkiye bırakmak için çalışacaksınız. Bu arada üniversitenizle bağınızı koparmamanızı sizlerden istiyorum. Hepinizi tebrik ediyor, projelerinizin hayırlara vesile olmasını diliyorum." diyerek sözlerini sonlandırdı.

ÖĞRENCİLER HOCALARINA TEŞEKKÜR ETTİLER

Açılış konuşmalarının ardından öğrenciler projelerinin tanıtım sunumlarını gerçekleştirdi. Sosyal, kültürel, bilişim ve sanayi başta olmak üzere birçok konuda yenilikçi özellikler içeren projelerini ve kullanım alanlarını anlattı. GTÜ'lü mühendisler, kendilerini bu yoğun çalışmalarında yalnız bırakmayan ve projelerinde desteklerini esirgemeyen tüm hocalarına teşekkür ettiler. Düzenlenen etkinlik daha sonra serginin gezilmesiyle gün boyu devam etti.