GTÜ'nün Başarısına UniAr Tescili

Böylece Times Higher Education (THE), U.S. News & World Report gibi uluslararası derecelendirme kuruluşlarında başarısı tescillenen GTÜ, Ulusal bağımsız derecelendirme kuruluşları listelerinde de 'En İyi'ler kategorisinde yer almayı başardı.

Devlet üniversiteleri ve bu üniversitelere bağlı fakülteleri akademik teşvik performanslarına göre sıralayan liste, 116 devlet üniversitesi için; Proje, Araştırma, Yayın, Tasarım, Sergi, Patent, Atıf, Tebliğ ve Ödül kriterleri baz alınarak oluşturuldu. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), DÜS-2019 Devlet Üniversiteleri Genel Sıralamasında en yüksek puan aralığına (45-50) sahip olarak 7. olurken, 2006 Yılından Önce Kurulan Devlet Üniversiteleri Sıralamasında 5. sırada yer aldı.

Devlet Üniversiteleri Sıralaması (DÜS), Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme veİtiraz Komisyonu puanları, YÖK-Akademik ve YÖK-İstatistikten alınan güncel öğretim elemanları verilerine göre hazırlanıyor.

UniAr tarafından yapılan açıklamada Türk Yükseköğretim Sisteminin gelişimine katkı sağlama amacıyla hazırlanan Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması (DÜS), üniversiteler ve fakültelerinin akademik üretimleri hakkında geniş bir bakış açısı sağlıyor. Ayrıca kullanılan verilerin akademik üretimin önemli bir göstergesi olmakla birlikte, üniversitelerin akademik üretimlerinin önemli bir bölümü resmediliyor.

Açıklamanın devamında sıralamanın, öğrenci deneyimini zenginleştirip üniversiteleri daha öğrenci merkezli üniversite olma yolunda bir yol gösterici olması ve stratejik planlar ile hizmet kalitesine duyarlılığı artırmak için yönetimlere veri sağlanması amacıyla hazırlandığı ifade ediliyor. Ayrıca araştırmalarda herhangi bir kurum ya da kişiden finansal destek sağlanmadığı da vurgulanıyor.

Yüksek kalitede eğitim ve araştırma geleneğinin GTÜ'yü dünya çapında lider bir üniversite yapacağına olan inancımızla Gebze Teknik Üniversitesi Ailesini bu önemli başarıdan dolayı tebrik ederiz.