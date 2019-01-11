GTÜ, Tübitak Projelerinde 2018 Yılının Lideri

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) öğretim üyesi/öğretim elemanı başına 2018 yılının en çok proje kazanan üniversitesi oldu. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu(TÜBİTAK) tarafından verilen 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında, 2018-2. dönem desteklenmeye hak kazanan 9 proje ile birlikte 2018 yılında GTÜ'den toplam 21 proje önerisinin desteklenmesine karar verildi. Bu sayılar ile GTÜ, öğretim üyesi/elemanı başına en çok proje kazanan üniversite oldu ve en çok proje kazanan üniversiteler arasında yerini aldı. Son olarak 2018 yılı 2. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığına (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirmeleri tamamlanarak bu kapsamında Türkiye genelinde sunulan bin 642 proje önerisinden bin 410'u bilimsel değerlendirmeye alınarak, yapılan değerlendirme sonucunda 227 proje önerisinin desteklenmesine karar verildi.

GTÜ, bilimsel ve teknolojik araştırma projelerinde kanser tedavisinde yeni nesil ilaçların elde edilmesi, günümüzde önemi artan alternatif enerji kaynakları; bunların depolanması, mobil aygıtlar ve özellikle savunma sanayinde kullanılan İHA, SİHA ve ulaşımda güç gereksinimlerinin karşılanması, bilişim sektörü ve siber güvenlik gibi çözüm bekleyen sorunların araştırılması, sağlıktan savunmaya, gıdadan bilişime kadar birçok farklı alanda projeleri ile desteklenmeye hak kazandı.