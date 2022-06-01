GTX 1630 vs GTX 1650: Ne kadar fark var? - Son Dakika
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GTX 1630 vs GTX 1650: Ne kadar fark var?

01.06.2022 12:38
GTX 1630 vs GTX 1650: Ne kadar fark var?

NVIDIA'nın yakın zamanda tanıtılacağı öğrenilen GTX 1630 ve halihazırda mevcut olan GTX 1650 arasında ne kadar fark olacak?

Şu sıralar bir bilgisayar toplamak epey pahalıya mal oluyor. Özellikle de ekran kartları, hem stokta bulunamıyor hem de bulunsalar bile yüksek fiyatlarlar cep yakıyor. Durum böyle olunca daha uygun fiyatlı sistemlere yönelenlerin sayısı artıyor. NVIDIA'nın bu talebe cevap vererek GTX 1630 adında bir ekran kartı duyuracağı yakın zamanda öğrenilmişti.

Başta ülkemiz olmak üzere pazarda uygun fiyatlı bir ekran kartı arayışı varlığını hissettiriyordu. NVIDIA'nın yeni giriş seviyesi ekran kartıyla ilgili en çok merak edilen konu performansı olabilir. Bununla ilgili resmi bilgi verilmese de ilk ciddi söylenti, kartın GTX 1650'den ne kadar farklı olduğunu ortaya koyuyor.

NVIDIA'dan ucuz ekran kartı bekleyenlere müjde!

GTX 1630, GTX 1650'den çok daha güçsüz olabilir

İsim benzerliğinden dolayı GTX 1630 ile GTX 1650 ekran kartlarını aynı kefeye koyuyoruz. İkisinin de giriş seviyede olması; GTX 1630'un, GTX 1650'ye 10 FPS gibi bir farka sahip olacağını düşündürmüştü. Ancak VideoCardz'ın raporu ortaya koyuyor ki GTX 1630, yüzde 72'ye kadar daha az performanslı olabilir. İsimlerden dolayı iki kart arasındaki fark çok büyük görünmese de gerçek can acıtabilir.

GTX 1630 vs GTX 1650: Ne kadar fark var?

İlk bilgiler arasında, kartta TU117-150 GPU'nun olması da yer alıyor. CUDA çekirdeği sayısı 512 olarak biliniyor, bu da GTX 1650'deki 896 çekirdeğe göre önemli bir fark. VRAM miktarının 4GB olacağı ve GDDR6 teknolojisiyle 12Gbps bant genişliği sunacağı da bilinmekte.

Söylentilere göre GTX 1630'un tanıtımı 15 Haziran'da gerçekleşecek. O tarihe kadar kart hakkında konuşacağımız hiçbir şey kesin değil, ancak bilgilerin güvenilir kaynaklardan geldiğini söylemek gerek.

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Kaynak: Shiftdelete

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