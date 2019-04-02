Gu¨lperi | 27.bo¨lu¨m - Fragman 1
2 dakika önce
Gülperi 27.Bölümüyle Cuma saat 20: 00'de Show'da!
Gülperi 27.Bölümüyle Cuma saat 20: 00'de Show'da!
Sadece kadın olduğu için haksızlığa, zalimliğe, iftiraya uğramış bir annenin tek umut ışığıdır çocuklarına duyduğu koşulsuz sevgi.
En dibe vurmuşken, en büyük acı kalbinden hançerlemişken bile ayakta durmasının sebebi; oğlunun gözlerindeki hüzün, kızının saçının kokusudur.
Doğurduğu yavrusunun kanatları güçlenene kadar yanında olmak zorundadır, çünkü bir anne sadece çocukları yanındaysa annedir...
Yapım: Tims&B Productions
Yönetmen: Şenol Sönmez
Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar
Senaryo: Meryem Gür & Cüneyt Bolak & S.Cenk Boğatur & M.Cem Görgeç
Müzik: Atakan Ilgazdağ
Jenerik Müziği: Cem Öget
Oyuncular: Nurgül Yeşilçay, Timuçin Esen, Tarık Papuçcuoğlu, Ece Sükan, Erkan Bektaş, Burak Dakak, Aleyna Özgeçen, Emir Özyakışır, Gülçin Kültür Şahin, Şefika Ümit Tolun, Emir Çubukçu, Ezgi Gör
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:03
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