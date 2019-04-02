Son Dakika Haberleri: Gu¨lperi | 27.bo¨lu¨m - Fragman 1

Gu¨lperi | 27.bo¨lu¨m - Fragman 1

2 dakika önce

Gülperi 27.Bölümüyle Cuma saat 20: 00'de Show'da!

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Gülperi 27.Bölümüyle Cuma saat 20: 00'de Show'da!

Sadece kadın olduğu için haksızlığa, zalimliğe, iftiraya uğramış bir annenin tek umut ışığıdır çocuklarına duyduğu koşulsuz sevgi.

En dibe vurmuşken, en büyük acı kalbinden hançerlemişken bile ayakta durmasının sebebi; oğlunun gözlerindeki hüzün, kızının saçının kokusudur.

Doğurduğu yavrusunun kanatları güçlenene kadar yanında olmak zorundadır, çünkü bir anne sadece çocukları yanındaysa annedir...

Yapım: Tims&B Productions

Yönetmen: Şenol Sönmez

Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar

Senaryo: Meryem Gür & Cüneyt Bolak & S.Cenk Boğatur & M.Cem Görgeç

Müzik: Atakan Ilgazdağ

Jenerik Müziği: Cem Öget

Oyuncular: Nurgül Yeşilçay, Timuçin Esen, Tarık Papuçcuoğlu, Ece Sükan, Erkan Bektaş, Burak Dakak, Aleyna Özgeçen, Emir Özyakışır, Gülçin Kültür Şahin, Şefika Ümit Tolun, Emir Çubukçu, Ezgi Gör

Gülperi Resmi Instagram Sayfası: https://www.instagram.com/gulperidizi

Gülperi Resmi Facebook Sayfası: https://www.facebook.com/gulperidizi

Gülperi Resmi Twitter Sayfası: https://www.twitter.com/gulperidizi
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:03 

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