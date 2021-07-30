Gu¨nu¨mu¨z Polislik Sistemlerinde Özel Kuvvetlerin Yeri Çalıştayı

29 Temmuz 2021 Perşembe günü Akademimiz ve Özel Harekat Başkanlığı ortaklığında Başkanlığımız Anıttepe yerleşkesinde bulunan Çalıştay Salonunda; Emniyet Genel Müdürümüz Mehmet AKTAŞ, Emekli Emniyet Genel Müdürü Saffet Arıkan BEDÜK, Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK, Özel Harekat Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Selami TÜRKER, Teftiş Kurulu Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fenni GÜRSEL, Polis Akademisi ve Özel Harekat Başkan Yardımcıları, Akademi yönetici ve akademisyenlerinin katılımlarıyla, "Günümüz Polislik Sistemlerinde Özel Kuvvetlerin Yeri Çalıştayı" düzenlenmiştir.

Çalıştay; Emniyet Genel Müdürümüz Mehmet AKTAŞ, Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK ve Özel Harekat Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Selami TÜRKER'in açış konuşmaları ile başlamış, ardından Emekli Emniyet Genel Müdürü Saffet Arıkan BEDÜK, Polis Akademisi Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Hamit Emrah BERİŞ, Erzincan POMEM Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Alper ÖZDEMİR, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Olgun ALTUNTAŞ, Polis Akademisi Adli Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Salih Zeki HAKLI, Macaristan Ulusal Kamu Hizmeti Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kund REGENYİ, Polis Akademisi Öğretim Üyesi Ahmet DEMİRDEN ve alanında uzman akademisyen ve uygulayıcıların sunumlarıyla; "Özel Harekat Polisi: Dünya Örnekleri", "Türk Özel Harekat Polisinin Kurumsal Yapısı ve Hizmet Kapasitesi", " Türkiye'de Özel Harekat Polisinin Kamu Düzeninin Sağlanmasındaki Önemi" konu başlıklarıyla üç oturum şeklinde gerçekleştirilmiştir.