Son Dakika Haberleri: "Gu¨ven Masası" uygulaması hayata geçirildi
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"Gu¨ven Masası" uygulaması hayata geçirildi

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce, 81 ilde 700 polis merkezi amirligˆinde "Gu¨ven Masası" uygulaması hayata geçirildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce, 81 ilde 700 polis merkezi amirligˆinde "Gu¨ven Masası" uygulaması hayata geçirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Güven Masası" uygulaması sayesinde vatandaşlar, s¸ikayet, ihbar ve sorunlarını hızlıca dile getiriyor, taleplerine etkin ve hızlı karşılık alıyor.
Ayrıca, güven masalarında hem polis merkezi amirlikleri hem de dıs¸ındaki is¸ ve is¸lemlerle ilgili bilgilendirme ve yo¨nlendirme yapılıyor.
7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren güven masalarında görevliler, vatandaşlara "Gu¨ven Masası ve Polis Merkezi Amirligˆi Davranıs¸ I·lkeleri" doğrultusunda güler yüzlü, kibar, nazik, saygılı, hizmet odaklı, objektif, dürüst ve adil davranıyor.
Gu¨ven Masası uygulaması hayata geçirildi
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:06 Kaynak: AA
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