Son Dakika Haberleri: Guadio'dan Venezuela'ya İlaç Yardımı Açıklaması

Guadio'dan Venezuela'ya İlaç Yardımı Açıklaması

1 saat önce

Venezuela'da kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, diğer ülkelerin de desteğiyle Venezuela'ya ilaç yardımının yapılacağını söyledi.

Guadio'dan Venezuela'ya İlaç Yardımı Açıklaması, System.String[]
Venezuela'da kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, diğer ülkelerin de desteğiyle Venezuela'ya ilaç yardımının yapılacağını söyledi.

Guaido, Associated Press'e (AP) verdiği mülakatta Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yanında yer alan Venezuela ordusundaki üst kademenin birkaç hafta içinde ülkede ihtiyaç duyulan yardımların girişine izin verip vermeme konusunda bir seçim yapması gerekeceğini ifade etti.

Guaido, Venezuela'da ihtiyaç duyulan ilaçların komşu ülkelere ulaştıktan sonra sınır noktalarından araçlarla ülkeye gireceğini ifade ederek, "Yardımı sadece ABD'den almıyoruz. Gelecek günlerde ülkeye yapılacak yardıma ilişkin küresel bir koalisyonla ilgili açıklama yapacağız." dedi.

Venezuela'da yaşananlar?

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.?

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.? Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:39 Kaynak: AA

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