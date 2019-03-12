Son Dakika Haberleri: Guaido, "alarm durumu" ilan etti

Guaido, "alarm durumu" ilan etti

4 dakika önce

Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Kongre beş günlük elektrik kesintisinin ardından "alarm durumu" ilan etti.

Guaido,
Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Kongre beş günlük elektrik kesintisinin ardından "alarm durumu" ilan etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:05 

Ekonomi
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