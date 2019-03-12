Guaido, "alarm durumu" ilan etti
4 dakika önce
Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Kongre beş günlük elektrik kesintisinin ardından "alarm durumu" ilan etti.
Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Kongre beş günlük elektrik kesintisinin ardından "alarm durumu" ilan etti.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:05
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