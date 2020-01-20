Guaido, Brüksel'de AB yetkilileri ile görüşecek - Son Dakika
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Guaido, Brüksel'de AB yetkilileri ile görüşecek

6 saat önce

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden ve ülkeden çıkış yasağı bulunan Juan Guaido, çarşamba günü Brüksel'de temaslarda bulunacak.

Guaido, Brüksel'de AB yetkilileri ile görüşecek, System.String[]

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden ve ülkeden çıkış yasağı bulunan Juan Guaido, çarşamba günü Brüksel'de temaslarda bulunacak.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dış İlişkiler Konseyinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Guaido'nun Brüksel'i ziyaret edeceğini açıkladı ve kendisi ile çarşamba günü görüşeceğini söyledi.

Toplantıda Libya'daki gelişmeleri ele aldıklarını belirten Borrell, bu ülkede sürdürülebilir bir ateşkesin önemine dikkati çekti.

Borrell, Berlin Konferansı'ndan sonra Libya'da durumun daha iyiye gideceğini kaydederek, 2015'te insan kaçakçıları ile mücadele ve Birleşmiş Milletler'in silah ambargosunu denetlemek için kurulan "Sophia Operasyonu"nu yeniden başlatmak istediklerini dile getirdi.

İran ile yapılan nükleer anlaşmaya değinen Borrell, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletmesinin "Anlaşmayı başka bir anlaşmayla değiştirmek değil, korumak amacı güttüğünü" belirtti.

Borrell, bugün Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinin de görüşüldüğünü aktararak, söz konusu sondaj faaliyetlerine katılan kişi ve kurumlara yaptırım uygulanması için AB Konseyi'nin ilgili birimlerinden talepte bulunacaklarını ifade etti.

Avrupa Birliği, Venezuela, Brüksel, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:32 Kaynak: AA
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