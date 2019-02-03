Guaido'dan 12 Şubat'ta yeniden sokağa çıkma çağrısı
1 saat önce
Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, muhalefeti 12 Şubat'ta kutlanan "Gençlik Günü"nde yeniden büyük gösteriler düzenlemeye çağırdı.
Venezuela
'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, muhalefeti 12 Şubat'ta kutlanan "Gençlik Günü"nde yeniden büyük gösteriler düzenlemeye çağırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:05
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