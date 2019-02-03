Son Dakika Haberleri: Guaido'dan 12 Şubat'ta yeniden sokağa çıkma çağrısı

Guaido'dan 12 Şubat'ta yeniden sokağa çıkma çağrısı

1 saat önce

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, muhalefeti 12 Şubat'ta kutlanan "Gençlik Günü"nde yeniden büyük gösteriler düzenlemeye çağırdı.

Guaido'dan 12 Şubat'ta yeniden sokağa çıkma çağrısı, System.String[]
Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, muhalefeti 12 Şubat'ta kutlanan "Gençlik Günü"nde yeniden büyük gösteriler düzenlemeye çağırdı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:05 

Venezuela, Ekonomi
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