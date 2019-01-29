Son Dakika Haberleri: Guaido'dan 'dış temsilciliklere atama' hamlesi

Guaido'dan 'dış temsilciliklere atama' hamlesi

54 dakika önce

Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Amerika kıtasındaki bazı ülkelere temsilci atadıklarını duyurdu.

Guaido'dan 'dış temsilciliklere atama' hamlesi, System.String[]
Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Amerika kıtasındaki bazı ülkelere temsilci atadıklarını duyurdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:22 

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Ekonomi
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