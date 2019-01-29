Guaido'dan 'dış temsilciliklere atama' hamlesi
54 dakika önce
Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Amerika kıtasındaki bazı ülkelere temsilci atadıklarını duyurdu.
Venezuela
'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Amerika
kıtasındaki bazı ülkelere temsilci atadıklarını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:22
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