Son Dakika Haberleri: Guaido'dan Venezuela Petrolünü Özel Sektöre Açma Vaadi

Guaido'dan Venezuela Petrolünü Özel Sektöre Açma Vaadi

57 dakika önce

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun Washington temsilciliğine atadığı Carlos Alfredo Vecchio, Guaido'nun ülkedeki petrol üretimini özel sektör üzerinden artırmayı planladığını belirtti.

Guaido'dan Venezuela Petrolünü Özel Sektöre Açma Vaadi, System.String[]
Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun Washington temsilciliğine atadığı Carlos Alfredo Vecchio, Guaido'nun ülkedeki petrol üretimini özel sektör üzerinden artırmayı planladığını belirtti.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Vecchio, dünyaya açık bir ekonomi ve petrol üretimini artırmak istediklerini kaydetti.

Vecchio, Venezuela ekonomisinin en önemli kaynaklarından olan ve devlet eliyle yapılan petrol üretimi için, "Artırmak istediğimiz petrol üretiminin çoğu özel sektör üzerinden yapılacak." ifadesini kullandı.

Guaido'nun, ülkenin "yasal" borçlarını ödemekten çekinmeyeceğini söyleyen Vecchio, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin, kredi verenlere petrol ile borç ödemesini içeren anlaşmalara uymayacağını dile getirdi.

Bu arada, Guaido'yu destekleyen ABD, Maduro hükümetine karşı Venezuela'nın petrol şirketlerini de kapsayan yaptırımlar uygulamaya koymuştu.

Geçen pazartesi Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'nın ABD'deki tüm mal varlığının dondurulduğu açıklanmış, Amerikalı kişi ve şirketlerin PDVSA ile iş yapmasının yasaklandığı belirtilmişti.

ABD, 28 Ocak'ta da PDVSA'ya yaptırım kararı almış ve Guaido, aynı gün şirketin banka hesaplarının kontrolünün kendisine geçtiğini duyurmuştu.

"Tehditlere rağmen Caracas'a döneceğim"

Guaido, Brezilya'nın başkenti Brasilia'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile yaptığı toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Önümüzdeki günlerde tehditlere rağmen Caracas'a döneceğim." dedi.

Öte yandan, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Mart'ta Paraguay'ın başkenti Asuncion'a geleceğini duyurdu. Guaido'da da Paraguay'a yapacağı ziyareti twitter hesabından doğruladı.

Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:18 Kaynak: AA

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