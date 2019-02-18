Son Dakika Haberleri: Guaido Destekçisi Avrupalı Parlamenterler Venezuela'ya Alınmadı

Guaido Destekçisi Avrupalı Parlamenterler Venezuela'ya Alınmadı

33 dakika önce

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun ülkeye davet ettiği 4 Avrupa Parlamentosu üyesi ülkeye alınmadı.

Guaido Destekçisi Avrupalı Parlamenterler Venezuela'ya Alınmadı, System.String[]
Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun ülkeye davet ettiği 4 Avrupa Parlamentosu üyesi ülkeye alınmadı.

Venezuela'da Nicolas Maduro hükümeti, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ile görüşmek isteyen 4 Avrupa Parlamentosu üyesini sınır dışı etti. Avrupa Parlamentosundaki muhafazakar Avrupa Halk Partisi (EPP) üyesi, Esteban Gonzalez Pons, Jose Ignacio Salafranca, Gabriel Mato Adrover ve Esther de Lange Uluslararası Havalimanı Maiquetia'ya indikten hemen sonra başka bir uçakla ülkelerine geri gönderildi.

Tajani, Maduro için 'diktatör' yorumu yaptı

İspanya ve Fransa, milletvekillerinin Venezuela'dan sınırdışı edilmeleri nedeniyle Nicolas Maduro rejimini kınadı. Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, bu durumun Maduro'nun bir diktatör olduğunun kanıtı olduğunu ileri sürdü. Hükumet makamları ise yasa koyucuların ziyarete izin vermediğini, çünkü Avrupa Birliği önderliğindeki temas grubu tarafından planlanan geziden bir hafta önce kendilerine izin verilmeyeceğinin aktarıldığını açıkladı.

Venezuela Dışişleri Bakanı uyarmıştı

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, birkaç gün önce Avrupalı milletvekillerinin ülkeyi ziyaret etmelerine izin verilmeyeceğini belirterek provokasyondan kaçınmaları tavsiyesinde bulunmuştu. Arreaza, aşırılık yanlısı olarak suçladığı milletvekillerinin, Venezuela'nın istikrarına engel olabileceğini ifade etmişti. - KARAKAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:43 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz Hava Yolu Şirketi Flybmi'den "Brexit" Gerekçesiyle İflas Talebi Venezuela Devlet Başkanı Maduro: İnsanlığın Geleceğini Türkiye Gibi Ülkeler Belirleyecek

UEFA'dan Fenerbahçe-Zenit Mücadelesine İnceleme! Kim Kardashian, Sadece Göğüs Ucunu Kapatan Elbisesiyle Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 19:16:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Guaido Destekçisi Avrupalı Parlamenterler Venezuela'ya Alınmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]