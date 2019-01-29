Guaido Hakkında Soruşturma Başlatıldı
1 saat önce
Venezuela'da başsavcılık, kendisini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido hakkında soruşturma başlattı.
Venezuela
'da başsavcılık, kendisini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido hakkında soruşturma başlattı.
Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab
, kendisini "Geçici Devlet Başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guiado hakkında soruşturma başlattı. Başsavcı, ABD
destekli Guaido'nun ülkeden ayrılmasının yasaklanması ve mal varlıklarının dondurulması için Yüksek Mahkemeye başvurdu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 07:51 Kaynak: İHA
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