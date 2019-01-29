Son Dakika Haberleri: Guaido Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Guaido Hakkında Soruşturma Başlatıldı

1 saat önce

Venezuela'da başsavcılık, kendisini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido hakkında soruşturma başlattı.

Guaido Hakkında Soruşturma Başlatıldı, System.String[]
Venezuela'da başsavcılık, kendisini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido hakkında soruşturma başlattı.

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, kendisini "Geçici Devlet Başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guiado hakkında soruşturma başlattı. Başsavcı, ABD destekli Guaido'nun ülkeden ayrılmasının yasaklanması ve mal varlıklarının dondurulması için Yüksek Mahkemeye başvurdu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 07:51 Kaynak: İHA

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