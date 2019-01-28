Son Dakika Haberleri: Guaido, Maduro'yu Devirebilmek İçin Askerlerle Görüşüyor

Guaido, Maduro'yu Devirebilmek İçin Askerlerle Görüşüyor

14 dakika önce

Venezuela'da kendisini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun, Nicolas Maduro'yu başkanlık koltuğundan indirebilmek için askeri kanatla görüşmeler yaptığı bildirildi.

Guaido, Maduro'yu Devirebilmek İçin Askerlerle Görüşüyor, System.String[]
Venezuela'da kendisini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun, Nicolas Maduro'yu başkanlık koltuğundan indirebilmek için askeri kanatla görüşmeler yaptığı bildirildi.

Guaido, Venezuela'daki son gelişmelere ilişkin Amerikan Washington Post gazetesine demeç verdi.

Maduro'yu devirebilmek için orduda kendisine sempati duyan generaller ve sivil yetkililerle görüştüğünü açıklayan Guaido, "gayrimeşru" olarak tanımladığı Maduro'nun görevini bırakması gerektiğini söyledi.

Guaido, askeri kanatla yaptığı görüşmelerin kişisel güvenlik endişesi sebebiyle ihtiyat içinde devam ettiğini belirterek Venezuela'nın Washington Büyükelçiliğinde görev yapan askeri ataşenin muhalif kanada geçme kararını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Öte yandan, yabancı ülkelere temsilciler atanması konusunda çalışmalar yaptıklarını kaydeden Guaido, ABD temsilciliğine Maduro karşıtlığıyla bilinen ve 2014'te ABD'ye sığınan Carlos Vecchio'yu getirdiğini açıkladı.

Guaido ayrıca bazı Amerikalı siyasetçilerin de kendi hükümetine destek verdiğini vurgulayarak Illinois eyaleti Senatörü Dick Durbin, Florida Senatörü Marco Rubio ve New Jersey Senatörü Robert Menendez ile görüştüğünü belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:15 Kaynak: AA

Nicolas Maduro, Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Güncel
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