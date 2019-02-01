Guaido, Meksika ve Uruguay'ın 'diyalog' çağrısını reddetti
1 saat önce
Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, Meksika ve Uruguay'ın krizin çözümü için sunduğu uluslararası konferansa katılma teklifini reddetti.
Venezuela
'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, Meksika
ve Uruguay
'ın krizin çözümü için sunduğu uluslararası konferansa katılma teklifini reddetti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:28
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