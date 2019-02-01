Son Dakika Haberleri: Guaido, Meksika ve Uruguay'ın 'diyalog' çağrısını reddetti

Guaido, Meksika ve Uruguay'ın 'diyalog' çağrısını reddetti

1 saat önce

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, Meksika ve Uruguay'ın krizin çözümü için sunduğu uluslararası konferansa katılma teklifini reddetti.

Guaido, Meksika ve Uruguay'ın 'diyalog' çağrısını reddetti, System.String[]
Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, Meksika ve Uruguay'ın krizin çözümü için sunduğu uluslararası konferansa katılma teklifini reddetti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:28 

Venezuela, Meksika, Uruguay, Ekonomi
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