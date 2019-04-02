Son Dakika Haberleri: Guaido'nun Dokunulmazlığı Kaldırıldı

Guaido'nun Dokunulmazlığı Kaldırıldı

40 dakika önce

Venezuela Yüksek Mahkemesi, kendisini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun meclis dokunulmazlığının kaldırılması kabul etti.

Guaido'nun Dokunulmazlığı Kaldırıldı, System.String[]
Venezuela Yüksek Mahkemesi, kendisini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun meclis dokunulmazlığının kaldırılması kabul etti. Nicolas Maduro rejimi kendisini geçici devlet başkanı ilan Juan Guaido'yu gözaltın alabilme konusunda yeni bir adım attı. Venezuela Yüksek Adalet Divanı (TSJ), Chavista Ulusal Kurucu Meclisine (ANC) muhalefet liderinin meclis dokunulmazlığını kaldırmasını kabul etti.

'ULUSAL MECLİS'TEN DE TALEP EDİLDİ' Ülkedeki en yüksek mahkemenin kararı başkan Maikel Moreno tarafından açıklandı. Moreno açıklamasında, "Ulusal Kurucu Meclis başkanından, Juan Guaido'nun mahkeme tarafından getirilen tedbirleri ihlal ettiği için dokunulmazlığının kaldırılmasını istedik" ifadelerini kullandı.

'SORUŞTURULMA BAŞLATILMASI İSTENDİ' Venezuela Adaleti, Guaido'nun TSJ'nin kendisine verdiği "ülkeyi terk etme yasağı" uyarısına rağmen Kolombiya'ya gittiği için bu kararı aldı. Moreno ayrıca Cumhuriyet Savcılığına da, soruşturma başlatmasını kabul etti.

'CABELLO'DAN ADALET AÇIKLAMASI GELDİ' Moreno'nun bu önlemi açıklamasının hemen ardından, Anayasa Meclisi başkanı Diosdado Cabello da, anayasaya aykırı olanlara karşı adalet uygulanacağını söyledi. Bu açıklamanın, Venezuela Devlet Denetçisi tarafından Guaido'ya 15 yıl boyunca kamu görevinden men edilmesinden birkaç gün sonra yapılması dikkat çekti. Alınan bu karar sonrasında kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido'nun tutuklanma tehdidi büyüdü.

(Serkan Bayar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:06 Kaynak: İHA

Nicolas Maduro, Venezuela, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da, Seçimi Kaybeden AK Partili Belediye Ücretsiz Otobüs Uygulamasını Sonlandırdı Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar Başkanlığı Kazanan Fatih Mehmet Maçoğlu, Arkadaşlarına Yemek Servisi Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 10:46:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Guaido'nun Dokunulmazlığı Kaldırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]