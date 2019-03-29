Son Dakika Haberleri: Guaido'nun Kamu Görevlerinden Men Edilmesine Tepki

Guaido'nun Kamu Görevlerinden Men Edilmesine Tepki

1 saat önce

Venezuela'da kendini geçici olarak devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun 15 yıl süresince Venezuela'da kamu görevlerinden men edilmesi bazı ülkelerde rahatsızlık oluşturdu.

Guaido'nun Kamu Görevlerinden Men Edilmesine Tepki, System.String[]
Venezuela'da kendini geçici olarak devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun 15 yıl süresince Venezuela'da kamu görevlerinden men edilmesi bazı ülkelerde rahatsızlık oluşturdu. ABD, İspanya, Şili ve Latin Amerika ülkelerini içeren Uluslararası Temas Grubu, Nicolas Maduro rejimini kınadı.

Venezuela Uluslararası Temas Grubu (GIC), Ekvador'un başkenti Quito'da yaptığı son toplantısında Venezuela Genel Denetçisi tarafından Juan Guaido'nun 15 yıl boyunca kamu görevinden alınması ile ilgili kararı kınadı.

Ekvator Dışişleri Bakanı Jose Valencia ve toplantıya eş başkanlık eden Avrupa Diplomasisi Başkanı Federica Mogherini birlikte düzenledikleri basın toplantısında, "Venezuela'da demokrasinin restorasyonunun aciliyetininin bir başka kanıtı. Güçler ayrılığı ve hukukun üstünlüğü ortadan kalkmıştır" ifadelerini kullandı.

ABD ve İspanya'dan tepki geldi

ABD hükümeti adına Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, Guaido'nun men kararı için "Utanmaz ve saçma bir karar" dedi. İspanya Hükümeti Başkan Yardımcısı Carmen Calvo, "Çıkış serbest seçimler. Venezuelalıların huzurlu bir şekilde yollarını bulmalarına izin verilmesi gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Bir kez daha seçim isteğinde bulundular

Öte yandan Quito'da düzenlenen ikinci Venezuela Uluslararası Toplantısı ülkede bir an önce seçimlerin yapılabilmesi için bir yol haritası içeren bildiriyle sona erdi. 8 dışişleri bakanının katıldığı ikinci toplantıda, en kısa sürede özgür, şeffaf ve güvenilir seçimler yapılarak, güç kullanımı hariç olmak üzere, krize barışçıl bir çözüm önerildi. - KARAKAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:07 Kaynak: İHA

İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Güncel
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