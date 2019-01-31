Guaido: Orduyla Gizli Görüşmeler Yaptık
47 dakika önce
Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek için ordu ile gizli görüşmeler yaptığını iddia etti.
Venezuela
'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro
'yu devirmek için ordu ile gizli görüşmeler yaptığını iddia etti.
Venezuela'da yaklaşık bir ay önce kendisini geçici devlet başkanı ilan ederek ülkede siyasi kaos başlatan Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, New York Times
gazetesinde yayımlanan makalesinde ilginç iddialar ortaya attı. ABD
'nin ve bazı Avrupa
ülkelerinin desteğini alan Guaido, ülkenin mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek için silahlı kuvvetler ve güvenlik güçleri ile gizli toplantılar düzenlediğini öne sürdü. Guaido, "Ordunun Maduro'dan desteğini geri çekmesi, hükümette değişiklik sağlanması için oldukça önemli. Görevde olanların çoğunluğu ülkenin son dönemdeki yaşadıklarının savunulamaz olduğu konusunda hemfikir" dedi. Muhalefetin insanlığa karşı suçlardan hüküm giymemiş bütün silahlı kuvvetler üyelerine af önerdiğini ifade eden Guaido, görüştüğü kişilerin kimlikleri ve görevleri hakkında bilgi vermedi. Venezuela Yüksek Mahkemesi, başsavcılığın talebi üzerine kendisini devlet başkanı ilan eden Guaido'nun ülkeden ayrılmasını yasaklayarak banka hesaplarını dondurmuştu. Avrupa Birliği
ülkelerinin erken seçim talebini reddeden Devlet Başkanı Maduro, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Venezuela'nın iyiliği için muhalefet ile görüşmelere hazır olduğunu söylemişti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:56 Kaynak: İHA
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