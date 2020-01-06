Guaido "paralel seçimle" parlamento başkanı ilan edildi - Son Dakika
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Guaido "paralel seçimle" parlamento başkanı ilan edildi

6 saat önce

Venezuela'da muhalif milletvekili Luis Parra'nın başkanlığa seçildiği Ulusal Meclisteki (AN) seçimlerin meşru olmadığını öne süren muhalefet, parlamento dışında yaptıkları paralel oylama ile Juan Guaido'nun yeniden AN başkanlığına getirildiğini duyurdu.

Guaido

Venezuela'da muhalif milletvekili Luis Parra'nın başkanlığa seçildiği Ulusal Meclisteki (AN) seçimlerin meşru olmadığını öne süren muhalefet, parlamento dışında yaptıkları paralel oylama ile Juan Guaido'nun yeniden AN başkanlığına getirildiğini duyurdu.

Venezuela'da ABD ve batının desteği ile kendini geçici devlet başkanı ilan eden eski AN Başkanı Guaido ve destekçisi bazı milletvekilleri, kaybettikleri parlamento seçimlerinin ardından alternatif seçim düzenlemek için başkent Caracas'taki muhalif El Nacional gazetesinin merkezinde toplandı.

Parra'nın seçildiği oylamada yeterli sayının olduğunu kabul eden muhalif vekillerin de aralarında bulunduğu parlamenterlerce gazete binasında başka aday olmadan yapılan paralel seçimi 100 oyla Guaido kazandı.

ABD destekli Guaido'nun ekibince yönetilen AN'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Parra'nın seçildiği oturuma da katılan Juan Pablo Guanipa'nın AN Birinci Başkan Yardımcılığına getirildiği duyuruldu.

Oturuma kaç milletvekilinin katıldığına dair bilgi verilmeyen açıklamada, Carlos Berlizbeitia'nın AN İkinci Başkan Yardımcısı, Angelo Palmeri'nin ise AN Sekreteri olarak seçildikleri öne sürüldü.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşru olmadığını belirterek, Guaido'nun geçici devlet başkanlığını ilan eden batı destekli Venezuela muhalefeti, bu gelişmeyle şimdi de AN Başkanı Luis Parra'nın meşru olmadığını iddia etmeye başladı.

Venezuela'da dün ne olmuştu?

Venezuela'da ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin meşru anayasal kurum olarak tanıdığı AN'de başkanlık seçimleri düzenlenmiş, oylamayı, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisinin (PSUV) de desteğini alan muhalif Luis Parra 81 oyla kazanmıştı.

Bolivarcı Ulusal Muhafız Gücünün (GNB) güvenlik kordonu ile çevirdiği AN'ye oylama sırasında giremeyen Juan Guaido ve bazı muhalif milletvekilleri ise oturumda çoğunluk sağlanamadığını iddia etmiş, oylamayı ve GNB'nin varlığını "darbe" olarak nitelemişti.

Guaido'nun bir ara AN'yi çevreleyen korkuluklara tırmandığı olaylara ilişkin açıklama yapan Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise oylamaya muhalif milletvekillerinin katıldığına dikkati çekmiş, Guaido'nun yeterli desteği alamayacağını bildiği için özellikle dışarıda kaldığını savunmuştu.

Guaido destekçisi milletvekillerinden Williams Davila da oylama öncesi basına yaptığı açıklamada oturuma birçok milletvekilinin katıldığını söylemiş, sadece bir milletvekilinin girişine engel olunduğunu duyurmuştu.

Venezuela İletişim, Turizm ve Kültürden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez de sosyal medya hesabından AN içindeki Guaido destekçisi milletvekillerinin fotoğraflarını paylaşmış, basına poz vermek için korkuluklara tırmandığını iddia ettiği Guaido'yu eleştirmişti.

Seçimin galibi yeni AN Başkanı Luis Parra da oylama sonrası yaptığı açıklamada kimsenin parlamentoya girişinin engellenmediğini savunmuş, Guaido'nun seçimi kazanamayacağını bildiği için AN'ye girmediğini söylemişti.

Muhaliflerin yolsuzlukla suçladığı Parra, "Guaido artık bizim için tarih olmuştur.Bir imparatorluğun korumasını kabul etmeyeceğiz, sadece Venezuela halkının sıkıntıları ile ilgileneceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Lima Grubu yine tanımadı

Olaylı seçimler sonrası yazılı açıklama yapan Bolivia, Brasil, Kanada, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú ve Santa Lucía'dan oluşan Lima Grubu ülkeleri, Parra'nın galibiyetiyle sonuçlanan seçimleri kabul etmeyeceklerini duyurmuştu.

Parlamento seçimine giden süreç

Venezuela'da sokak ve parlamentodaki desteği giderek azalan Guaido taraftarı milletvekilleri 18 Ocak'ta AN'nin iç tüzüğünde, ülke dışındaki parlamenterlerin internet vasıtasıyla oy kullanmasının önünü açan değişiklik yapmıştı.

PSUV milletvekillerinin boykot ettiği oturumda alınan karar, 21 Ocak'ta Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi tarafından geçersiz sayılmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:28 Kaynak: AA
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