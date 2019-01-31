Son Dakika Haberleri: Guaido Venezuela İçin "Ülke Planı"Nı Açıkladı

Guaido Venezuela İçin "Ülke Planı"Nı Açıkladı

50 dakika önce

BUENOS Venezuela'da kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, Venezuela'nın kalkınması için hazırlanan "Ülke Planı"nı açıkladı.

Guaido Venezuela İçin
BUENOS Venezuela'da kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, Venezuela'nın kalkınması için hazırlanan "Ülke Planı"nı açıkladı.

Guaido, başkent Caracas'daki Venezuela Merkez Üniversitesinde planın ayrıntılarını paylaştı.

Planın temel unsurlarını, "Yaşadığımız korku devletini iyileştirmek ve halkın hizmetine sunmak. Yatırımları çekebilmek için güven oluşturarak Venezuela'ya yeniden dünyaya entegre etmek." şeklinde sıralayan Guaido, halkın sıkıntı çektiği elektrik ve hizmetlerdeki sorunlarla mücadele edileceğini bildirdi.

Guaido, "Bu planın merkezinde halk var." dedi.

Hazırlanan planın uygulanması için en önemli sektörlerin, "Çiftçiler, silahlı kuvvetler ve uluslararası toplum" olarak açıklayan Guaido, Avrupa Parlamentosu'nun kendisini ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanıdığını hatırlattı.

Juan Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu destekleyen Rusya ve Çin'e de anlaşma ve fırsatları arama çağrısında bulundu.

İnsani yardımın birincil öncelik olduğuna işaret eden Guaido, ülke planının yeni olmadığını, yıllar süren çalışmanın neticesinde ortaya çıktığını kaydetti.

Guaido, halkı cumartesi günü başta Caracas olmak üzere, ülkenin çeşitli yerlerinde düzenlenecek gösteriler için sokağa çıkmaya davet etti.

Venezuela'da yaşananlar?

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.?

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.? Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) bugün aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:03 Kaynak: AA

Avrupa, Venezuela, Güncel
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