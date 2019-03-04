Guaido Venezuela'ya döndü
7 dakika önce
Ülkeden çıkış yasağı olmasına rağmen 22 Şubat'ta Kolombiya'ya geçen muhalif lider Juan Guaido, 11 gün sonra Venezuela'ya döndü.
Ülkeden çıkış yasağı olmasına rağmen 22 Şubat'ta Kolombiya'ya geçen muhalif lider Juan Guaido, 11 gün sonra Venezuela'ya döndü.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:55
ABD'li Bolton'dan Venezuela İtirafı: İktidarı Değiştirmek İçin Koalisyon Kurmaya Çalışıyoruz
Ablasını Ziyarete Giden Genç Kadın, Korkunç Şekilde Can Verdi
TMSF Başkanı Muhiddin Güral: Kayyum Atanan 932 Şirketin Aktif Büyüklüğü 57,9 Milyar TL
Devlet Desteğiyle İstiridye Mantarı Üretmeye Başlayan Aile Paraya Para Demiyor