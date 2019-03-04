Son Dakika Haberleri: Guaido Venezuela'ya döndü

Guaido Venezuela'ya döndü

7 dakika önce

Ülkeden çıkış yasağı olmasına rağmen 22 Şubat'ta Kolombiya'ya geçen muhalif lider Juan Guaido, 11 gün sonra Venezuela'ya döndü.

Guaido Venezuela'ya döndü, System.String[]
Ülkeden çıkış yasağı olmasına rağmen 22 Şubat'ta Kolombiya'ya geçen muhalif lider Juan Guaido, 11 gün sonra Venezuela'ya döndü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:55 

Kolombiya, Venezuela, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li Bolton'dan Venezuela İtirafı: İktidarı Değiştirmek İçin Koalisyon Kurmaya Çalışıyoruz Ablasını Ziyarete Giden Genç Kadın, Korkunç Şekilde Can Verdi

TMSF Başkanı Muhiddin Güral: Kayyum Atanan 932 Şirketin Aktif Büyüklüğü 57,9 Milyar TL Devlet Desteğiyle İstiridye Mantarı Üretmeye Başlayan Aile Paraya Para Demiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 21:02:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Guaido Venezuela'ya döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]