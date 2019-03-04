Guaido Venezuela'ya Döndü
55 dakika önce
Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkeden çıkış yasağına rağmen gerçekleştirdiği Latin Amerika turunun ardından ülkeye geri döndü.
Venezuela
'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkeden çıkış yasağına rağmen gerçekleştirdiği Latin Amerika
turunun ardından ülkeye geri döndü. Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, yurt dışı yasağına rağmen gittiği Kolombiya
, Brezilya
, Arjantin
, Paraguay
ve Ekvador'un ardından ülkeye geri döndü. Guaido, başkent Karakas'taki Maiquetia Uluslararası Havalimanında büyük bir kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Havaalanında bir arabanın üstüne çıkarak konuşma yapan Guaido, "Sevgili ülkemize geri döndüm. Şimdi halkımızın olduğu yere gideceğiz" dedi. Guaido, Twitter
hesabından yaptığı açıklamada kendisini karşılamaya gelenlere teşekkür ederek Cumartesi günü kitlesel gösteri için çağrıda bulundu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:51 Kaynak: İHA
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