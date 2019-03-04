Son Dakika Haberleri: Guaido Venezuela'ya Döndü

Guaido Venezuela'ya Döndü

55 dakika önce

Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkeden çıkış yasağına rağmen gerçekleştirdiği Latin Amerika turunun ardından ülkeye geri döndü.

Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkeden çıkış yasağına rağmen gerçekleştirdiği Latin Amerika turunun ardından ülkeye geri döndü. Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, yurt dışı yasağına rağmen gittiği Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Paraguay ve Ekvador'un ardından ülkeye geri döndü. Guaido, başkent Karakas'taki Maiquetia Uluslararası Havalimanında büyük bir kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Havaalanında bir arabanın üstüne çıkarak konuşma yapan Guaido, "Sevgili ülkemize geri döndüm. Şimdi halkımızın olduğu yere gideceğiz" dedi. Guaido, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kendisini karşılamaya gelenlere teşekkür ederek Cumartesi günü kitlesel gösteri için çağrıda bulundu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:51 Kaynak: İHA

Kolombiya, Latin Amerika, Venezuela, Güncel
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