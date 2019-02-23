Guaido Venezuela'ya insani yardımların girdiğini savundu
1 saat önce
Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, ülkeye ilk insani yardımların Brezilya sınırından girdiğini ileri sürdü.
Venezuela
'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, ülkeye ilk insani yardımların Brezilya
sınırından girdiğini ileri sürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:15
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