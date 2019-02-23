Son Dakika Haberleri: Guaido Venezuela'ya insani yardımların girdiğini savundu

Guaido Venezuela'ya insani yardımların girdiğini savundu

1 saat önce

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, ülkeye ilk insani yardımların Brezilya sınırından girdiğini ileri sürdü.

Guaido Venezuela'ya insani yardımların girdiğini savundu, System.String[]
Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, ülkeye ilk insani yardımların Brezilya sınırından girdiğini ileri sürdü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:15 

Brezilya, Venezuela, Ekonomi
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