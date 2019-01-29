Guaido'ya Karşı İhtiyati Tedbir Talebi
1 saat önce
BUENOS Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya yurt dışı yasağı getirilmesi, mal varlıklarının ve banka hesaplarının dondurulması için Yüksek Adalet Mahkemesine başvuruda bulunduğunu açıkladı.
BUENOS Venezuela
Başsavcısı Tarek William Saab
, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya yurt dışı yasağı getirilmesi, mal varlıklarının ve banka hesaplarının dondurulması için Yüksek Adalet Mahkemesine başvuruda bulunduğunu açıkladı.
Başsavcı Saab, gazetecilere yaptığı açıklamada, Guaido'nun halkın huzurunu bozduğu ve ülkede şiddet eylemlerine yol açtığını belirterek, "Venezuela Anayasası'na aykırı olan eylemlere önderlik eden Venezuela vatandaşı Juan Guaido'ya karşı ihtiyati tedbirlerin alınması için başvuruda bulunduk." dedi.
Guaido'ya karşı bir soruşturmanın yürütüldüğün aktaran Saab, "Bu soruşturma kapsamında, Guaido'ya yurt dışına çıkma yasağı getirilmesini ve banka hesapları ile mal varlıklarının dondurulmasını içeren ihtiyati tedbirlerin uygulanmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Saab, Guaido hakkındaki ihtiyati tedbirlerin, soruşturmanın daha uygun bir şekilde yürütülmesi için olduğunu kaydetti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 07:56 Kaynak: AA
Bodrum Belediyesi, Hoparlörlerden Uyardı: Kuvvetli Fırtına ve Sağanak Yağışa Karşı Dikkatli Olun
Kulislerde Bomba İddia: Binali Yıldırım'ın Yerine Geçecek İsim Belli Oldu!
İsrail, Kenevir İhracatı İçin Harekete Geçti
CHP'den Aday Gösterilmeyen Belediye Başkanı, Genel Merkeze Savaş Açtı: Kararı Tanımıyorum