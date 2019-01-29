Son Dakika Haberleri: Guaido'ya Karşı İhtiyati Tedbir Talebi

Guaido'ya Karşı İhtiyati Tedbir Talebi

1 saat önce

BUENOS Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya yurt dışı yasağı getirilmesi, mal varlıklarının ve banka hesaplarının dondurulması için Yüksek Adalet Mahkemesine başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Guaido'ya Karşı İhtiyati Tedbir Talebi, System.String[]
BUENOS Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya yurt dışı yasağı getirilmesi, mal varlıklarının ve banka hesaplarının dondurulması için Yüksek Adalet Mahkemesine başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Başsavcı Saab, gazetecilere yaptığı açıklamada, Guaido'nun halkın huzurunu bozduğu ve ülkede şiddet eylemlerine yol açtığını belirterek, "Venezuela Anayasası'na aykırı olan eylemlere önderlik eden Venezuela vatandaşı Juan Guaido'ya karşı ihtiyati tedbirlerin alınması için başvuruda bulunduk." dedi.

Guaido'ya karşı bir soruşturmanın yürütüldüğün aktaran Saab, "Bu soruşturma kapsamında, Guaido'ya yurt dışına çıkma yasağı getirilmesini ve banka hesapları ile mal varlıklarının dondurulmasını içeren ihtiyati tedbirlerin uygulanmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Saab, Guaido hakkındaki ihtiyati tedbirlerin, soruşturmanın daha uygun bir şekilde yürütülmesi için olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 07:56 Kaynak: AA

Başsavcı, Venezuela, Saab, Güncel
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