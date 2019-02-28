Son Dakika Haberleri: Guaido, Yurt Dışı Yasağına Rağmen Brezilya'da

Guaido, Yurt Dışı Yasağına Rağmen Brezilya'da

38 dakika önce

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, hakkında çıkarılan yurt dışı yasağına rağmen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile görüşmek için ülkeye geldi.

Guaido, Yurt Dışı Yasağına Rağmen Brezilya'da, System.String[]
Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, hakkında çıkarılan yurt dışı yasağına rağmen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile görüşmek için ülkeye geldi.

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun uluslararası toplumdan destek arayışı sürüyor. Guaido, Venezuela'da Yüksek Mahkeme tarafından hakkında çıkartılan yurt dışına çıkış yasağına rağmen Cuma gününden bu yana bulunduğu Kolombiya'dan Brezilya'ya geçti. Yaklaşık 50 ülke tarafından geçici Devlet Başkanı olarak tanınan Guaido, başkent Brasilia'da Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile bir araya gelecek.

Brezilya Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Bolsonaro'nun Guaido ile Planalto Sarayı'nda kişisel olarak görüşeceği ancak Guaido'nun ülkenin Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo tarafından resmi olarak karşılanacağı belirtildi. Guaido'nun ayrıca kendisini devlet başkanı olarak tanıyan Brezilyalı diplomatlarla da bir araya geleceği ifade edildi.

Guaido, yasağa rağmen yurt dışına çıktığı için ülkeye döndüğünde tutuklanabilir. - BRASILIA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:52 Kaynak: İHA

Kolombiya, Venezuela, Brezilya, Yenikadinda Gösterme, Politika
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