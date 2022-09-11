Çin'in Guangzhou Kentinde Dev Panda Üçüzleri Güz Ortası Festivali'ni Kutladı

GUANGZHOU, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Chimelong Safari Parkı'nda dev panda üçüzleri "Mengmeng", "Shuaishuai" ve "Kuku"ya, bu yıl 10 Eylül'e denk gelen Güz Ortası Festivali'ni kutlamak için bambu filizleri ve meyvelerden yapılmış özel "ay pastası" ikram edildi.

Kaynak: Xinhua

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