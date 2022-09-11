Çin'in Guangzhou Kentinde Dev Panda Üçüzleri Güz Ortası Festivali'ni Kutladı - Son Dakika
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Çin'in Guangzhou Kentinde Dev Panda Üçüzleri Güz Ortası Festivali'ni Kutladı

11.09.2022 10:32
Çin'in Guangzhou Kentinde Dev Panda Üçüzleri Güz Ortası Festivali'ni Kutladı

GUANGZHOU, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Chimelong Safari Parkı'nda dev panda üçüzleri "Mengmeng", "Shuaishuai" ve "Kuku"ya, bu yıl 10 Eylül'e denk gelen Güz Ortası Festivali'ni kutlamak için bambu filizleri ve meyvelerden yapılmış özel...

GUANGZHOU, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Chimelong Safari Parkı'nda dev panda üçüzleri "Mengmeng", "Shuaishuai" ve "Kuku"ya, bu yıl 10 Eylül'e denk gelen Güz Ortası Festivali'ni kutlamak için bambu filizleri ve meyvelerden yapılmış özel "ay pastası" ikram edildi.

Çin'in Guangzhou Kentinde Dev Panda Üçüzleri Güz Ortası Festivali'ni Kutladı

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Chim elong Safari Parkı'nda dev panda "Shuaishuai" özel olarak hazırlanmış "ay pastasını" yemeye hazırlanıyor, 9 Eylül 2022. (Fotoğraf: Huang Guobao/Xinhua)

Çin'in Guangzhou Kentinde Dev Panda Üçüzleri Güz Ortası Festivali'ni Kutladı

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Chim elong Safari Parkı'nda dev panda "Shuaishuai" özel olarak hazırlanmış "ay pastasını" yiyor, 9 Eylül 2022. (Fotoğraf: Huang Guobao/Xinhua)

Çin'in Guangzhou Kentinde Dev Panda Üçüzleri Güz Ortası Festivali'ni Kutladı

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Chim elong Safari Parkı'nda dev panda "Shuaishuai" özel olarak hazırlanmış "ay pastasını" yemeye hazırlanıyor, 9 Eylül 2022. (Fotoğraf: Huang Guobao/Xinhua)

Çin'in Guangzhou Kentinde Dev Panda Üçüzleri Güz Ortası Festivali'ni Kutladı

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Chim elong Safari Parkı'nda dev panda "Shuaishuai" özel olarak hazırlanmış "ay pastasını" yemeye hazırlanıyor, 9 Eylül 2022. (Fotoğraf: Huang Guobao/Xinhua)

Çin'in Guangzhou Kentinde Dev Panda Üçüzleri Güz Ortası Festivali'ni Kutladı

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Chim elong Safari Parkı'ndaki dev panda üçüzleri için özel olarak hazırlanmış "ay pastaları", 9 Eylül 2022. (Fotoğraf: Huang Guobao/Xinhua)

Çin'in Guangzhou Kentinde Dev Panda Üçüzleri Güz Ortası Festivali'ni Kutladı

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Chim elong Safari Parkı'nda dev panda "Kuku" özel olarak hazırlanmış "ay pastasını" yiyor, 9 Eylül 2022. (Fotoğraf: Huang Guobao/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangzhou, Guangdong, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Guangzhou Kentinde Dev Panda Üçüzleri Güz Ortası Festivali'ni Kutladı - Son Dakika

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