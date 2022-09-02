Çin'in Güneyinde Sürücüsüz Temizlik Araçları Hizmete Girdi

GUANGZHOU, 2 Eylül (Xinhua) -- Çinli otonom sürüş girişimi WeRide, Perşembe günü ülkenin güneyindeki Guangzhou metropolünde açık yollarda sürücüsüz temizlik araçları işletmeye başladı. Şirketin açıklamasına göre araçlar, gece yarısından 19.00'a kadar şehrin Huangpu Bölgesi'nde 1,9 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Guangzhou Uluslararası Bio Adası'nda günlük yol temizleme hizmeti verecek. WeRide yöneticilerinden Yang Qingxiong, "Araçlar, su serperek ve süpürerek temizlenmesi gereken yol kesimlerinde sanitasyon çalışmalarını otomatik olarak gerçekleştirecek ve bu da sanitasyon verimliliğini artırmaya ve temizlik çalışanlarının iş yükünü azaltmaya yardımcı olacak" dedi. Sürücüsüz temizlik araçları, Mayıs ayından bu yana açık yollarda test ediliyor.