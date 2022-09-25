Guangzhou'da Büyük Körfez Bölgesi Bilim Forumu İçin İnşaata Başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Guangzhou'da Büyük Körfez Bölgesi Bilim Forumu İçin İnşaata Başlandı

25.09.2022 14:23
Guangzhou'da Büyük Körfez Bölgesi Bilim Forumu İçin İnşaata Başlandı

GUANGZHOU, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Guangzhou şehrinin Nansha bölgesinde Cumartesi günü, Büyük Körfez Bölgesi Bilim Forumu'nun kalıcı mekanının inşaatı başladı.

GUANGZHOU, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Guangzhou şehrinin Nansha bölgesinde Cumartesi günü, Büyük Körfez Bölgesi Bilim Forumu'nun kalıcı mekanının inşaatı başladı. Yaklaşık 110.000 metrekarelik bir zemin üstü alana sahip olan mimari komplekste, konferans merkezi, bilim-teknoloji inovasyon merkezi ve apartman binalarının da aralarında olduğu çok sayıda tesis yer alacak. Kalıcı mekanın 2025'te kullanıma açılması bekleniyor. Büyük Körfez Bölgesi Bilim Forumu'nun ilk oturumu, 2021 yılının Aralık ayında Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da yapılmıştı. Uluslararası Bilim Örgütleri İttifakı tarafından başlatılan foruma Guangdong eyalet yönetimi ev sahipliği yapmıştı. Forumla, bilim insanları, girişimciler ve finans uzmanlarının Guangdong-Hong Kong- Makao Büyük Körfez Bölgesi'nde dünya genelindeki bilimsel gelişmeler ve işbirliği ile ilgili görüş alışverişinde bulunmaları için bir platform kurulması hedefleniyor. Forum için Cumartesi günü bir stratejik danışma komitesi de kuruldu.

Guangzhou'da Büyük Körfez Bölgesi Bilim Forumu İçin İnşaata Başlandı

YORUMLAR
500
Göç İdaresi Başkanlığı, 2022'de sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısını kamuoyuna açıkladı Göç İdaresi Başkanlığı, 2022'de sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısını kamuoyuna açıkladı Kanada'da Uluslararası Gitar Festivali İki Yıl Aradan Sonra Ziyaretçilerle Buluştu Kanada'da Uluslararası Gitar Festivali İki Yıl Aradan Sonra Ziyaretçilerle Buluştu
Kaynak: Xinhua

Guangzhou, Körfez, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guangzhou'da Büyük Körfez Bölgesi Bilim Forumu İçin İnşaata Başlandı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
13:44 Zafer Partisi kurucusu Soner Çam istifa etti: Devlete baş kaldıran Ümit Özdağ, azmettirerek beni ve arkadaşımı 20 kişiyle darbetti
13:22 Cerrahi Tarikatı'nın son yeni postnişini Ahmet Özhan oldu
12:55 Göç İdaresi Başkanlığı, 2022'de sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısını kamuoyuna açıkladı
12:53 Kritik görüşme! Bakan Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile Cidde'de bir araya geldi
12:45 ABD zırhlıları adalara sevk edilmişti! Cihat Yaycı Türkiye için hazırlanan tuzağı açıkladı: Türkiye'yi savaşa çekmek istiyorlar
12:22 TBMM ilk defa bir dönemde 6. yasama yılına girecek
12:10 Dudak uçuklatan fiyat! Aronya meyvesi organik soluca ve yarasa gübresiyle yetiştiriliyor
11:50 Vatandaşa yardım eden genç asker, kamyonet çarpması sonucu şehit oldu
11:45 CHP'li Erdoğan Toprak'tan AK Parti'ye sert suçlama
11:40 Çin ile Hindistan Rusya Devlet Başkanı Putin'i sırtından hançerledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 14:23:39. #1.12#
SON DAKİKA: Guangzhou'da Büyük Körfez Bölgesi Bilim Forumu İçin İnşaata Başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement