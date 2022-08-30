Balina Köpekbalıklarıyla Gece Kampı Keyfi - Son Dakika
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Balina Köpekbalıklarıyla Gece Kampı Keyfi

30.08.2022 20:31
Balina Köpekbalıklarıyla Gece Kampı Keyfi

GUANGZHOU, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde bulunan Chimelong Okyanus Krallığı'nda günün ilk saatlerinde balina köpekbalıklarını gözlemleyen ziyaretçiler, 28 Ağustos 2022.

GUANGZHOU, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde bulunan Chimelong Okyanus Krallığı'nda günün ilk saatlerinde balina köpekbalıklarını gözlemleyen ziyaretçiler, 28 Ağustos 2022. Chimelong Okyanus Krallığı, balina köpekbalıklarının bulunduğu salonda gece kampı hizmeti sunmaya başladı. Ziyaretçiler geceyi buradaki çadırlarda geçirebilir ve devasa yaratıkları yakından gözlemleyebilirler. Geceyi burada geçirenler, çalışanların verdiği bilgilerle dünyanın en büyük balık türü olan balina köpekbalıkları hakkında daha fazla şey de öğrenebilir. (Fotoğraf: Liu Dawei/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangdong, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balina Köpekbalıklarıyla Gece Kampı Keyfi - Son Dakika

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