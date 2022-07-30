Çin'in Güneyinde Yüzer Vincin Batması Sonucu Kaybolanlardan 25 Kişinin Cansız Bededine Ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Güneyinde Yüzer Vincin Batması Sonucu Kaybolanlardan 25 Kişinin Cansız Bededine Ulaşıldı

30.07.2022 11:41
Çin'in Güneyinde Yüzer Vincin Batması Sonucu Kaybolanlardan 25 Kişinin Cansız Bededine Ulaşıldı

GUANGZHOU, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaleti arama ve kurtarma merkezi Cuma günü, eyalet açıklarında denizde seyreden bir yüzer vincin Temmuz ayı başında batması sonucu kaybolan kişilerden bugüne kadar 25'inin cansız bedenlerine ulaşıldığını söyledi.

GUANGZHOU, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaleti arama ve kurtarma merkezi Cuma günü, eyalet açıklarında denizde seyreden bir yüzer vincin Temmuz ayı başında batması sonucu kaybolan kişilerden bugüne kadar 25'inin cansız bedenlerine ulaşıldığını söyledi. 2 Temmuz sabahı erken saatlerde izleme sistemleri, Yangjiang kentine yakın sularda Chaba tayfunundan korunmaya çalışırken bağlama zinciri kopan bir açık deniz rüzgar çiftliği projesine ait bir yüzer vincin tehlikede olduğunu tespit etmişti. Bunun ardından batan vinçte bulunan 30 kişi sulara gömülmüş, bunlardan dördü kurtarılırken 26'sına ulaşılamamıştı. 25 kişinin cansız bedeninin bulunmasının ardından arama kurtarma ekipleri kalan bir kişinin yerini bulmaya çalışıyor. Geçtiğimiz dört hafta boyunca deniz ve hava araçlarıyla 10.000 deniz mili kareden daha büyük bir alanda arama kurtarma çalışmaları yürütüldü.

YORUMLAR
500
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangdong, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Güneyinde Yüzer Vincin Batması Sonucu Kaybolanlardan 25 Kişinin Cansız Bededine Ulaşıldı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
11:26 İstiridyenin mucize etkisi! Cinsel gücü en yüksek seviyeye çıkarıyor
10:54 Kendini tutamayan Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'de sesli harfleri sayamayan yarışmacıya güldü
10:37 Ölüp yeniden dirilen adam tüyler ürpertti: Kendimi ambulans sedyesinde gördüm
10:24 Yarışın sonu feci oldu! Ağaca çarpan lüks otomobilde yaşamını yitirdi
10:22 Ormanda yürüyen iki çocuktan biri kurt saldırısında can verdi
10:06 Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan döviz alan şirketlere mesaj: Bir kısmını bozsunlar, kur başka bir yere gelir
09:56 Tırnakçı şarküteriyi hedef aldı! El çabukluğu kameraya yansıdı
09:48 Yolda 30 bin lira bulan vatandaş kamera şakası sandı! Gerçeği anlayınca polise gitti
09:26 Güngören'de 5'i çocuk 18 kişinin ölümüne neden olan terörist etkisiz hale getirildi
09:25 Seray Sever'den dadı maaşlarına isyan: 27 bin TL'den kapı açıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 11:41:22. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'in Güneyinde Yüzer Vincin Batması Sonucu Kaybolanlardan 25 Kişinin Cansız Bededine Ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement