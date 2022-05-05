GUANGZHOU - Çin'de Kovid-19'un gölgesinde günlük hayat - Son Dakika
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GUANGZHOU - Çin'de Kovid-19'un gölgesinde günlük hayat

05.05.2022 10:07
GUANGZHOU - Çin'de Kovid-19'un gölgesinde günlük hayat

Çin'de Kovid-19'un gölgesinde kutlanan Bahar Bayramı'nı fırsat bilen Guangzhou sakinleri, soluğu yeşil alanlarda aldı.

Çin'de Kovid-19'un gölgesinde kutlanan Bahar Bayramı'nı fırsat bilen Guangzhou sakinleri, soluğu yeşil alanlarda aldı. Ailece parklara akın eden Çinliler, kurdukları çadırlarda güneşin yakıcı etkisinden korundular. Yetişkinlerin bir kısmı kitap okuyup zihin oyunlarıyla meşgul olmayı seçerken bazıları oynadıkları oyunlarla çocuklar gibi eğlenmeyi seçti. Baharın tadını her zamanki gibi en çok çocuklar çıkardı. Bu arada Çin'in sıfır vaka politikası yüzünden sıkıntılı günler geçiren Guangzhou sakinleri, Kovid-19 testi olmak için kuyruğa girdi.

GUANGZHOU - Çin'de Kovid-19'un gölgesinde günlük hayat
GUANGZHOU - Çin'de Kovid-19'un gölgesinde günlük hayat
GUANGZHOU - Çin'de Kovid-19'un gölgesinde günlük hayat
GUANGZHOU - Çin'de Kovid-19'un gölgesinde günlük hayat
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Çin Halk Cumhuriyeti, Bahar Bayramı, Guangzhou, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GUANGZHOU - Çin'de Kovid-19'un gölgesinde günlük hayat - Son Dakika


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SON DAKİKA: GUANGZHOU - Çin'de Kovid-19'un gölgesinde günlük hayat - Son Dakika
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