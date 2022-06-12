Guangzhou'da günlük yaşam - Son Dakika
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Guangzhou'da günlük yaşam

12.06.2022 09:30

Guangzhou şehri Alışveriş merkezindeki insanlar Oyuncaklar Yemek yiyen insanlar PCR testi yapılması Çin'in Guangzhou kentinde birçok bölgede kurulan geçici Kovid-19 test merkezlerinde vatandaşlara nükleik asit testi uygulandı.

Guangzhou şehri

Alışveriş merkezindeki insanlar

Oyuncaklar

Yemek yiyen insanlar

PCR testi yapılması Çin'in Guangzhou kentinde birçok bölgede kurulan geçici Kovid-19 test merkezlerinde vatandaşlara nükleik asit testi uygulandı.

Guangzhou'da günlük yaşam
Guangzhou'da günlük yaşam
Guangzhou'da günlük yaşam
Guangzhou'da günlük yaşam

YORUMLAR
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Kaynak: AA

PCR Testi, alışveriş, Guangzhou, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guangzhou'da günlük yaşam - Son Dakika

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SON DAKİKA: Guangzhou'da günlük yaşam - Son Dakika
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